Distrito Escolar de Arlington confirma graduaciones en persona

TEXAS - Oficiales con el Distrito Escolar de Arlington anunciaron que realizarán graduaciones en persona.

Las mismas se llevaran a cabo el 13, 14, 17, 18, y 19 de julio en College Park Center, en el campo de The University of Texas at Arlington.

Los estudiantes de Arlington Collegiate High School se graduarán el 20 de julio en el Texas Hall de UT Arlington.

El superintendente, Marcelo Cavazos, aclaró que si por alguna razón las circunstancias cambian y no se pueden realizar las graduaciones en persona, entonces, mantendrán las fechas para realizar los eventos a través del internet.