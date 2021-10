Distrito Escolar de Arlington reacciona ante tiroteo y advierte lo siguiente

TEXAS - El tiroteo que ocurrió el miércoles en una preparatoria de Arlington, y que dejó a cuatro personas heridas, causó preocupación entre varias escuelas del norte del estado.

Los hechos se registraron en Timberview High School donde el sospechoso se entregó voluntariamente y el jueves salió bajo fianza.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ante dicha situación, el Distrito Escolar de Arlington emitió el siguiente comunicado para recordarles a los padres sobre la importancia de hablar con sus hijos sobre las consecuencias que dichas acciones podrían tener:

"El tiroteo escolar de ayer en Mansfield ISD provocó numerosas amenazas en las escuelas de Metroplex, incluidas algunas en Arlington ISD.

Los departamentos de policía locales están investigando cada amenaza y realizando arrestos según lo justificado.

Este es un buen momento para hablar con sus hijos sobre amenazas reales o falsas contra las escuelas. Todas las amenazas denunciadas contra las escuelas, reales o falsas, serán investigadas. El hecho de que una amenaza no sea real no significa que no tenga consecuencias reales, incluidos cargos policiales.

En 2019, el Departamento de Policía de Arlington realizó 22 arrestos con cargos de amenaza terrorista, y la mitad de ellos eran estudiantes de secundaria.

Recuérdeles a sus hijos que si ven algo que pueda amenazar a la escuela que digan algo. Si ven o escuchan sobre una amenaza en la escuela, repórtelo de inmediato. Para permanecer en el anonimato, los estudiantes, el personal y los padres pueden comunicarse con Crime Stoppers del condado de Tarrant. Y recuerde a sus estudiantes que deben sentirse cómodos sabiendo que pueden hablar con sus maestros y administradores.

El distrito trabaja con el Departamento de Policía de Arlington, otras agencias judiciales y otros distritos escolares cuando se emiten amenazas reales o falsas. En 2019, Arlington ISD y APD se unieron para hacer este video, "Amenaza falsa, peso real" para recordar a los estudiantes la gravedad de hacer amenazas falsas contra las escuelas.

Sabemos que las amenazas contra las escuelas dan miedo, por eso agradecemos su ayuda al hablar con sus hijos y alentarlos a que informen sobre cualquier amenaza para que podamos tomar medidas para mantener a nuestro personal y estudiantes lo más seguros posible.Atentamente,



Dr. Marcelo Cavazos

Superintendente