Distrito Escolar de Arlington se queda sin internet durante prueba STAAR

TEXAS - Oficiales del Distrito Escolar de Arlington emitieron un comunicado tras un problema tecnológico que ocurrió durante el día.

Se trata de la interrupción con el servicio de internet, pero el problema es que ocurrió mientras los estudiantes completaban la prueba estatal llamada State of Texas Assessments of Academics Readiness (STAAR, por sus siglas en inglés).

En el comunicado que se les envió a los padres de familia, el distrito explicó lo siguiente:

"Deseo informarles que hoy experimentamos una interrupción de Internet en todo el distrito que provocó que las pruebas STAAR en línea se interrumpieran durante varias horas. Debido a la duración de la interrupción, los estudiantes que no terminaron sus exámenes STAAR en línea no pudieron volver a iniciar sesión y completar su examen esta tarde. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar su examen STAAR mañana. Sin embargo, no se les permitirá regresar para cambiar las respuestas a las preguntas que contestaron hoy. Nos comunicamos con la Agencia de Educación de Texas (TEA) con respecto al problema, pero su política no permite revisiones de elementos que ya se respondieron el día anterior, independientemente del motivo del retraso en la finalización de la prueba STAAR. Esperamos que la interrupción de Internet se restablezca por completo para mañana en la mañana".