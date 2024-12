¿Dónde puedes reciclar tu arbolito de Navidad en el norte de Texas?

¿Ya estás por quitar el arbolito de Navidad? Varias ciudades del norte de Texas ya han abierto centros de reciclaje.

A continuación te contamos qué puedes hacer o dónde llevarlo.

GARLAND

Puede llevar el arbolito al Wood Recycling Facility en el 3175 Elm Grove Road en Rowlett, TX 75089. El arbolito no debe de tener luces, ni adornos. Esto es libre de costo. Estarán de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

FORT WORTH

Puede dejar los árboles que midan menos de 8 pies a un costado de la calle junto a la basura y serán recogidos en los días asignados de recolección en su área. Otros centros son:

Brennan drop-off station, ubicada en 2400 Brennan Ave.

Southeast drop-off station, ubicada en 5150 Martin Luther King Freeway.

Old Hemphill Road drop-off station, ubicada en 6260 Old Hemphill Road.

Hillshire drop-off station, ubicada en 301 Hillshire Drive.

Si el arbol es artifical lo puede colocar en su bote de la basura color café.

ARLINGTON

Puede dejar los árboles que midan menos de 6 piesen su bote de la basura, pero no será reciclado. Para que sea reciclado puede llevarlo a:

Arlington Landfill, ubicada en 800 Mosier Valley Road, de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Calloway’s Nursery, ubicada en 4940 S. Cooper St. de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6 p.m.

PLANO

El servicio estará desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero 2025. Estos son los centros:

Jack Carter Park, ubicado en 2601 Pleasant Valley.

Russell Creek Park, ubicado en 3500 McDermott Road.

Old Shepard Place Park, ubicado en 1301 Winding Hollow Lane.

Schell Park, ubicado en 2305 Laurel Lane.

IRVING

Los centros de reciclaje operan de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. lunes a sábado. Estos son:

Cottonwood Creek Park, ubicado en 4051 N. Story Road.

Hunter Ferrell Landfill, ubicado en 110 E. Hunter Ferrell Road.

Las Colinas Service Center, ubicado en 5964 Riverside Drive.

Southwest Park, ubicado en 2800 W. Shady Grove Road.

DALLAS

Los árboles navideños son considerados brush & bulky items por lo que deben ser dejados sobre la acera junto a los botes de basura y serán retirados cuando pase el camión recolector. Puede llamar al 311 para saber el horario.

