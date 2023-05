Dónde se puede ver la coronación del Rey Carlos III en el norte de Texas

Texas - Este próximo sábado 6 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de coronación del Rey Carlos III desde Londres, Inglaterra.

La ceremonia dará inicio a las 5:00 a.m. y Telemundo 39 tendrá cobertura especial y en vivo del evento. No obstate, si desea hacer algo diferente y compartir entre amigos y familiares, el norte de Texas tendrá varias localidades que transmitirán el evento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación el listado de lugares:

British Emporium

140 N. Main Street

Grapevine TX 76051

Entrada Gratis

Horario: 4:00 a.m. a 7:00 a.m.

The Londoner

Todos sus establecimientos: Addison, Colleyville, Dallas

Puertas abren a las 5:00 a.m.

Se necesita tener reservación para Colleyville.

From Across the Pond

1101 Cheek-Sparger Road, Suite 110

Colleyville, Texas 76034

Puertas abre a las 11:00 a.m.

El lugar tendrá la repetición a las 11:00 a.m. hasta las 9:30 p.m.

The Adolphus Hotel

The Adolphus Hotel celebrará el día de la coronación con ofertas disponibles todo el mes de mayo. Para detalles puede entrar aquí.

La pareja, que renunció a la realeza británica, aún no ha confirmado si asistirá a la ceremonia del 6 de mayo. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo