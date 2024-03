¿Dónde ver el eclipse solar total en el norte de Texas?

Los texanos se preparan para vivir la experiencia del eclipse solar total.

A continuación te compartimos las actividades que tendrán ciudades en el norte de Texas para toda la familia:

EULESS

Parks at Texas Star de11:00 am a 3:00 p.m.

Actividad familiar con casas de brincos, artista de globos, pintacaritas para niños, manualidades y más. Tendrán disponible 2,000 gafas para los asistentes (hasta que duren).

BEDFORD

La Biblioteca de Bedford tendrá una actividad de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Habrá Food Trucks o puedes traer tu comida y realizar tu picnic con la familia. Estarán dando gafas (1 por familia) hasta que duren.

WHITE SETTLEMENT

Veteran's Park desde las 12:30 p.m. en el 8901 Clifford St.

(si las inclemencias del tiempo cambian, la actividad la moverán al Recreaton Center Gym)

Habrá juegos, manualidades, heldaos, pop corn y gafas (hasta que duren).

EVERMAN

Clyde Pittman Park de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Habrá música, food trucks, actividades y gafas para las primeras 200 personas.

COPPELL

Andrew Brown Park de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Tendrán juegos, pop corn, premios, música y más. Tendrá gafas disponibles hasta que duren.

PLANO

La ciudad tendrá dos localidades desde las 12:00 p.m. a 3:30 p.m.

- Windhaven Meadows Park - 5400 Windhaven Pkwy

- Oak Point Park & Nature Preserve - 2801 E. Spring Creek Pkwy

Puedes obtener tus gafas en el Centro de Visitantes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. dos por familia (limitados)

Durante la actividad habrá empleados repartiendo gafas hasta que duren.

ADDISON

Addison Circle Park - desde las 11:00 a.m.

Tendrán varias actividades como yoga, música en vivo, food trucks y más

MANSFIELD

La ciudad tendrá varias actividades con música en vivo, arte, comida y más desde el sábado 6 de abril hasta el día del eclipse. Para todo el calendario pueden acceder aquí.

CORSICANA

La ciudad tendrá una gran celebración de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el downtown con comida, pintacaritas para los niñosmúsica en vivo y más.

El dia del eclipse tendrán actividades todo el día.

DALLAS

Dallas Arboretum and Botanical Garden - 9:00 a.m. a 5:00 p.m. - La actividad va incluída con la compra del boleto del día. Sólo quedan boletos para grupos.

Downtown Dallas - Tendrá actividades desde el 5 al 8 de abril. Hay actividades, food trucks, yoga, artesanías y más. Para el itinerario completo puede acceder aquí.

WAXAHACHIE

La ciudad tendrá festividades desde el 6 al 8 de abril. Para todo el calendario puedes acceder aquí.

ENNIS

El 8 de abril en el Downtown Ennis dará inicio desde las 10:00 a.m. con actividades para toda la familia, food trucks y más.

Para otras actividades durante el fin de semana y hasta camping pueden acceder aquí.

ARLINGTON

Las actividades serán de 11:00 a.m. to 3:00 p.m. en el Levitt Pavilion in Downtown Hay actividades para toda la familia, música y más.

FORT WORTH

Jardin Botanico y el Museo de Ciencia e Historia - 10:00 a.m. a 3:00 P.M.

Habrá actividades educativas en ambos lugares. La visita tiene el costo del día y para las gafas $3.00. Mientras para lo que son miembros es gratis.

