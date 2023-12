Donate blood 8am-2pm 12/27 @BillyBobsTexas & get 1 pair of GA tickets to an upcoming concert* PLUS 2 @dallascowboys Cheerleaders will be there 11am-1pm for photo ops 💪Sign up ASAP: https://t.co/KJn1kGU79J



*Restrictions apply/Details in link above/Offer valid while supplies last pic.twitter.com/qQFWrJ2OMc