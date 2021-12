DPS continúa programa de citas para renovación de licencias los sábados

TEXAS - El Departamento de Seguridad Publica de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) anunció que continuarán aceptando citas para solicitar, renovar y reemplazar licencias comerciales de conducir durante los sábados del mes de diciembre.

“Estamos agregando más fechas los sábados para las citas de licencias comerciales para tener a más conductores comerciales calificados en la carretera y así ayudar a nuestros problemas de la cadena de suministro", dijo el director de DPS, Steven McCraw. "Texas está haciendo su parte para ayudar al estado y la nación a llevar productos a quienes los necesitan".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

DPS tendrá citas disponibles el 4 y 11 de diciembre de 7 a.m. a 2 p. m., y el 18 de diciembre 7 a.m. a 11 a.m. Las citas disponibles son limitadas y solo puedes hacerlas en línea.

Actualmente, el 28% de personas que han solicitado citas no se presentan y es por eso que DPS les quiere recordar a los clientes que si necesitan cancelar entonces lo hagan de inmediato y si planean mantenerla entonces tienen que llegar 30 minutos antes para registrarse.

DPS continuará con sus operaciones, de lunes a viernes, para citas de licencia, las cuales se pueden reservar con hasta seis meses de anticipación. Para hacer una cita visita este enlace.