El DEC: El estado del emprendimiento

Telemundo 39 y NBC 5 se enorgullecen de unirse al lado de "The DEC: The State of Entrepreneurship" cual no es sólo un evento; ¡es el Superbowl del espíritu empresarial de Dallas! Este encuentro anual reúne a innovadores y líderes dinámicos para celebrar el vibrante ecosistema empresarial de la ciudad. Es el momento de reconocer a las personas, los lugares y la pasión que hacen prosperar el panorama de las nuevas empresas del Norte De Texas

Toda la comunidad acude para aplaudir los lanzamientos, las financiaciones, las salidas y las victorias generales de la comunidad empresarial del año pasado. El DEC invita a la comunidad a registrarse y atender en persona en este 7 de Marzo en el Vouv Meeting & Event Space en Addison, TX.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Alicia Barrera, reportera de NBC 5 y Telemundo, será la maestra de ceremonias cual capta a la perfección la esencia de este evento.

El DEC se compromete a destacar nuestros innovadores, por lo cual el “State of Entrpreprenuership” es más que un evento: es una celebración de la creatividad, la resistencia y la innovación. Muestra lo mejor que Dallas-Fort Worth puede ofrecer en materia de espíritu empresarial y sirve para recordar que, con determinación y empuje, todo es posible en este próspero centro de empresas emergentes.

Así que destaca la energía y el entusiasmo de emprendedores de todos los ámbitos que se reúnen para compartir sus historias e inspirar a otros. Este encuentro anual reúne a innovadores y líderes dinámicos para celebrar el vibrante ecosistema empresarial de la ciudad. Nos vemos allí.

Para más información sobre cómo asistir visite AQUI.