El desfile del triunfo de los Texas Rangers será en Arlington

Tras 12 años de espera (cuando perdieron contra Cardenales de San Luis en el 2011) los Texas Rangers lograron un triunfo histórico, ser campeones absolutos de la Serie Mundial 2023.

Tras ganar 5 a 0 a los Arizona Diamondbacks, (tres partidos de la serie los ganaron en Arizona) de una forma contundente, los Vigilantes regresaron a casa y se preparan a celebrar en grande con miles de aficionados.

De hecho, todas las escuelas de Arlington cancelarán clases para que los estudiantes vayan a celebrar, anunció el distrito escolar de Arlington.

La gerencia del equipo informó que el desfile se realizará este viernes 3 de noviembre en la zona de los estadios.

John Blake, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Públicos de los Rangers, publicó en las redes sociales que el desfile comenzaría a las 12:15 p.m.

MIRA EL MAPA DEL RECORRIDO

El desfile iniciará y terminará cerca del Globe Life Field y rodeará la antigua casa de los Rangers, ahora Choctaw Stadium.

Comienza en Cowboys Way cerca del lote A, continúa por AT&T Way y luego gira hacia el este en Road to Six Flags antes de terminar en Globe Life Field en Stadium Drive.

"Estoy más allá de las palabras", dijo Ross cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de la victoria de los Rangers. "Es lo más emocionante que he experimentado en Dios sabe cuánto tiempo", dijo el alcalde de Arlington, Jim Ross.

"Los extraños abrazaban a extraños, decían 'te amo', lloraban… Están muy emocionados y orgullosos de lo que han hecho los Rangers. Veo eso a mayor escala. Veo gente saliendo y realmente teniendo "Un gran momento para celebrar algo que lleva 51 años en desarrollo", añadió Ross.