En Arlington: despliegan al equipo SWAT tras llamada de que alguien había matado a sus padres

Una llamada al 911 provocó una gran movilización policiaca en un vecindario de Arlington, incluído el equipo táctico SWAT. Pero todo resultó una broma.

El incidente que es investigado por una unidad especializada, ocurrió este miércoles cuando alguien llamó al número de emergencias y dijo que le había disparado a su papá y su mamá.

Inmediatamente enviaron varias unidades policias, incluído el equipo SWAT, quienes acordonaron la cuadra 3500 de Ruidoso Drive en Arlington.

Mientras, en el teléfono un presunto joven de 17 años argumentaba que se había colocado una pistola en la cabeza. ''No quiero que mueran, no quiero estar en problemas'', dijo el muchacho que colgó y ya no respondió a las llamadas de la policía.

Ante esta situación, los oficiales rodearon la vivienda y llamaron por un altavoz al joven dentro de la vivienda para que bajara el arma. Pero nadie respondió. El SWAT avisó que entrarían y nuevamente le pidieron que bajara el arma.

Cuando el SWAT entró a la vivienda lo único que encontraron fue a Hollis Galyen, de 88 años, un empleado jubilado del gobierno, todavía en la cama. Y la confusión se apoderó de todos.

Fue una falsa llamada de emergencia, una broma que ahora investigan las autoridades.

Según las autoridades, el que llamó usó una dirección real a un número falso. Ligó los dos elementos usando tecnología y así pudo engañar a todos.

"Crees que puedes esconderte, pero al final del día no puedes esconderte con la tecnología. También tenemos tecnología y descubriremos de dónde viene", dijo Chris Cook, de la policía de Arlington.

Cook refirió que este tipo de bromas y llamadas se realizan varias veces al año, pero todo se investiga y se castiga severamente.

En Kansas, hace unos años, una llamada falsa provocó que un hombre inocente fuera abatido a tiros por la policía. El bromista en ese caso fue condenado y sentenciado a 20 años de prisión.

