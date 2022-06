En Dallas: 40 años después anularán una condena injusta de un hombre

Un juez de la corte de distrito concedió la moción del fiscal de distrito del condado de Dallas para exonerar a un hombre condenado por cargos de robo y agresión sexual en 1982.

Mallory Vernon Nicholson, de 75 años, fue condenado en septiembre de 1982 por robo en una vivienda y dos cargos de abuso sexual agravado de un niño. Nicholson fue liberado de prisión en junio de 2003 después de cumplir 21 años de su sentencia de 55 años, pero permaneció en libertad condicional por el delito sexual.

Según un comunicado de prensa de Innocence Project, ninguna evidencia física conectaba a Nicholson con el crimen, y mantuvo su inocencia durante décadas.

The Innocence Project dijo en un comunicado de prensa que en el juicio, Nicholson presentó evidencia de coartada para respaldar el hecho de que había estado con su familia en el funeral de su esposa, que tuvo lugar a 45 minutos de Dallas en el momento de los crímenes.

La decisión de anular la condena se basó en evidencia recién descubierta que el Estado había retenido en su juicio original, dijo Innocence Project.

“Lo he dicho antes, no hay límite de tiempo para buscar justicia”, dijo el fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot. “Le debemos al Sr. Nicholson limpiar su nombre total y completamente. Nuestro trabajo en la oficina del fiscal de distrito no es solo buscar condenas, sino garantizar que se haga justicia. Me enorgullece decir que hoy, de hecho, se ha hecho justicia en el caso de Mallory Nicholson, que es un hombre inocente”.

Según Innocence Project, la acción de la corte exonera oficialmente a Nicholson de este delito después de 40 años.