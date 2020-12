En Dallas: Celebraciones durante la pandemia para Nuestra Señora de Guadalupe

Este año, la celebración anual de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebrará en la catedral de la Diócesis de Dallas de una manera muy diferente debido a los protocolos de seguridad por el COVID-19.

La celebración en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe será esencialmente, una experiencia virtual con la Serenata a la Virgen, las danzas de los Matachines a nuestra Señora, la Misa de Medianoche y las Mañanitas ofrecidas solamente en línea. Ninguno de estos eventos están abierto para la asistencia en persona.

Se pide a los fieles que no se reúnan en la Catedral la noche del viernes, 11 de diciembre, para evitar la propagación del virus COVID-19.

Se celebrarán cuatro Misas presenciales en español en conmemoración del día de la fiesta el sábado, 12 de diciembre, a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 1 p.m. Tome en cuenta que la asistencia presencial a la Misa se limitará al 50% de la capacidad de la catedral. Los fieles podrán entrar por orden de llegada. Las bancas estarán acordonadas, y una vez que se alcance la capacidad, lo asistentes spedirán a los fieles que regresen para la próxima Misa o que regresen a sus hogares para presenciar la transmisión en vivo de la Misa.

Le pedimos que visite el sitio en internet de la Diócesis de Dallas para la lista completa de eventos.

Los matachines, también llamados los soldados de la Virgen, se visten con elaborados trajes de inspiración azteca y bailan en honor a la Virgen de Guadalupe. Cinco grupos de Matachines aparecerán en el evento virtual. El grupo de la catedral, Danza Catedral Santuario de Guadalupe, danzarán durante la presentación virtual de la Misa de Medianoche.

Los otros grupos son: Danza Guerreros Chichimecas, Chichimecas San Miguel Arcángel, Danza Santa Cruz y Danza Nativos de San Miguel Allende.

La celebración anual de la fiesta recuerda las apariciones milagrosas de la Virgen María a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac, México, en diciembre de 1531. Debido a que se le apareció a un hombre indígena humilde y dejó su imagen en su "tilma" o capa, la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de compasión y esperanza para las personas de todo el mundo.

La Virgen de Guadalupe es la patrona oficial de las Américas y el evento es siempre una celebración importante para los más de 400,000 Católicos hispanos en la Diócesis de Dallas. El Santuario Catedral de la Virgen de Guadalupe se encuentra en el 2215 de la Ross Avenue.

Autoridades religiosas confirman que la Basílica permanecerá cerrada el 12 de diciembre.