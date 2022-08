En Dallas: Cientos de dosis de la vacuna contra la viruela del mono

Abounding Prosperity Inc. y su Centro de Salud y Bienestar HOPE están organizando una clínica de vacunas para personas en alto riesgo y aquellas en comunidades desatendidas en el norte de Texas.

Según Abounding Prosperity Inc., la clínica ahora está abierta para personas elegibles solo con cita previa en el Centro de Salud y Bienestar HOPE, ubicado en 1619 Martin Luther King Jr. Boulevard. El horario de la clínica es de 8 a.m. a 8 p.m. todos los jueves y viernes, y de 9 a.m. a 1 p.m. todos los sábados hasta agotar existencias.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la viruela del mono es una enfermedad rara que se puede propagar de persona a persona a través de las secreciones respiratorias o el contacto directo con una erupción infecciosa, costras o fluidos corporales.

JYNNEOS es la única vacuna con licencia de la FDA en los EEUU que está aprobada para la prevención de la enfermedad de la viruela del simio, dijo Abounding Prosperity Inc.

Actualmente, hay más de 800 casos de viruela del mono en Texas, según los CDC.

Abounding Prosperity Inc. es una organización sin fines de lucro fundada para responder a las disparidades sociales y de salud que afectan a las comunidades de color y LGBTQ+ en el condado de Dallas.

La organización sin fines de lucro dijo que inicialmente recibió 300 dosis de la vacuna contra la viruela del mono de los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas, y las dosis se administrarán en la clínica hasta que se agoten, dijo la organización sin fines de lucro.

Tomar precauciones como evitar el contacto piel con piel con personas que tienen síntomas, evitar el contacto con objetos y materiales que haya usado una persona con viruela del simio y lavarse las manos con frecuencia puede reducir las posibilidades de contraer la enfermedad, dijo Abounding Prosperity Inc.

Para determinar la elegibilidad y programar una cita para recibir la vacuna en el Centro de Salud y Bienestar HOPE de Abounding Prosperity Inc., visite el preevaluador de elegibilidad para la vacuna contra la viruela del mono.

Debido a la alta demanda que actualmente supera el suministro disponible, solo aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad recibirán la vacuna, dijo la organización sin fines de lucro.

Con la declaratoria se liberarán dinero federal y otros recursos para combatir el virus, que puede causar fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y granos en muchas partes del cuerpo.