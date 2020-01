En Fort Worth: denuncian que violencia en escuelas se salió de control

La violencia y el bullying están fuera de control en muchas escuelas del Metroplex, denuncian padres de familia quienes están consternador por el apuñalamiento de un estudiante de una prepa en Fort Worth, el cual también fue baleado.

Y es que se hizo viral en redes sociales el video de este ataque, a un lado de una gasolinera y enfrente de la escuela Polytechnic High School del FWISD.

''A mi hijo lo molestaban, lo denuncié y no hicieron nada. Les dije ¿van a esperar hasta que mi hijo me lo maten? Aquí desgraciadamente no hacen nada, viene uno y habla y nomás les dan largas y largas”, denunció Adriana Martinez.

Por su parte, Gladys Ríos, otra madre dijo que vió el video y que es algo muy feo lo que pasa y parece no tener solución.

Según expertos consultados por Telemundo 39, este problema se deriva de varios factores que van desde lo familiar hasta lo judicial, y en los jóvenes de preparatoria es más recurrente porque están luchando por adquirir una personalidad en una sociedad rodeada de violencia.

El otro problema es que el sistema judicial pareciera no intimidad a los jóvenes a la hora de cometer un crimen, porque se le rehabilita, se le aconseja y queda libre al poco tiempo. Pero a un adulto se le castiga. Hay una gran diferencia, precisa Zoricelis Dávila, terapeuta juvenil.

Los especialistas coinciden en señalar que los jóvenes que pertenecen a pandillas y realizan este tipo de acciones, viene de hogares destruidos y con problemas que llegan a un sistema educativo que pareciera no ser suficiente o carece de la capacidad para lidiar con la violencia que muchos traen desde la niñez.