En Fort Worth: evento de regreso a la escuela este fin de semana

El distrito escolar de Fort Worth invita a la comunidad al sureste del centro de esta ciudad, a que asista a una feria escolar donde se entregarán mochilas, útiles escolares y cortes de pelo. Todo es gratuito.

El evento se realiza este sábado 13 de agosto, de 9 a.m. a 1 p.m. en la primaria Van Zandt-Guinn, ubicada en el 600 Kentucky Ave., Fort Worth, TX 76104.

Los primeros 25 estudiantes en llegar también recibirán libros gratis.

Los patrocinadores del evento son Sid Richardson Foundation, Fort Worth Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc., (patrocinador de Kappa Kutz), Historic Southside Neighborhood Association y Alpha Pi Sigma Chapter of Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. (patrocinador de Histórico Southside – Empacando una Mochila con Amor).