En Fort Worth: matan a balazos a padre de familia al llegar a su casa con comida

Cuatro días antes del Día de Acción de Gracias, una familia de Fort Worth sufrió la pérdida de uno de los suyos cuando presuntamente un vecino le disparó y lo mató porque tenía música a alto volumen.

Oscar Alberto López, de 28 años, murió frente a su casa cuando justamente regresaba de comprar comida para su familia.

Según la viuda de la víctima, quien había estado casada con la víctima por 7 años, y tienen un hijo de 5 años y un bebé recién nacido de 3 meses y medio, la discusión verbal se tornó a una agresión física y que terminó con la muerte de Oscar Alberto.

“Yo estoy muy triste que este día cambiar cada año porque eso significa que hay años que va a estar lo mismo día que el murió. Y yo como me voy a estar agradecida de eso”, dijo entre sollozos Amanda Fernicola, esposa de López.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en la cuadra 1200 de la avenida East Davis. Al llegar a la escena, los oficiales, encontraron a una persona herida de bala en la entrada del estacionamiento de una vivienda.

La investigación preliminar indica que la víctima disparó un arma de fuego contra la víctima hiriéndolo varias veces.

“Cuando yo vi su cara la tenía sangre en los dos lados y no tenía luz en sus ojos. Y yo empecé a gritar, gritar y gritar… No puedo aceptar que esto es verdadero todavía. Yo no quiero. Yo quiero pensar que va a regresar todavía”, dijo la viuda.

Amanda cree que todo inicio por que a su vecino le molestaba el volumen de la música de su esposo.

“Siempre tenía problemas con la música de mi esposo, pero es música… eso no es razón para matar a alguien”, aseguró la viudad de López.

Caspian Swinney de 26 años, fue detenido y enfrenta un cargo por homicidio y le fijaron una fianza de 250 mil dólares lo cual, según Amanda, le provoca miedo la posibilidad de que el sospechoso pueda salir de la cárcel, pues dice que vive a pies de distancia de su casa.

“El puede venir acá y la policía no va a estar aquí suficiente rápido para prevenir que puede pasar algo”, dijo Amanda.

La familia creó una cuenta en internet para recaudar fondos y han logrado traer al padre de Oscar de Guatemala y que se encuentran buscando la manera legal de traer a su madre de su país natal EEUU para que pueda darle un último adiós a su hijo Oscar.

CARTA DEL ABOGADO DEL SOSPECHOSO

"Nuestra firma (Mark J. Streiff, Jodi Liukkonen and Pantheon Legal Group LCC) representa al Sr. Swinney. En esta etapa inicial todavía estamos investigando todos los hechos relacionados con este incidente. También asumo que las autoridades locales continúan su investigación. Nuestras investigaciones preliminares indican que se trata de un caso de legítima defensa. Estoy seguro de que se proporcionarán más detalles a medida que avance el caso.

Por más trágico que pueda ser este incidente para la familia del vecino, cabe señalar que el Sr. Swinney tiene derecho a la presunción de inocencia a menos que se demuestre su culpabilidad en el juicio. En esta coyuntura inicial, el Sr. Swinney ni siquiera ha sido acusado formalmente por un gran jurado del condado de Tarrant.

También he visto discusiones en línea sobre que al Sr. Swinney no se le debería permitir la libertad bajo fianza. El público debe darse cuenta de que, según la Constitución de Texas y las leyes de este estado, el Sr. Swinney tiene derecho a que se le fije una fianza en este caso, que en este caso un magistrado del condado de Tarrant fijó en $250,000 dólares" precisa la misiva.

