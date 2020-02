En Irving: denuncian presunto fraude en escuela de cosmetología

Tristes y decepcionadas dijeron sentirse un grupo de mujeres que estudiaban en la escuela de cosmetología AM Beuty College en la ciudad de Irving, quienes denuncian que fueron defraudadas.

De acuerdo a su relato, la propietaria de la escuela las reunió y les dijo que se iba a cerrar por remodelación. Al preguntarle sobre las horas de estudio que se reportan a las autoridades, ella no pudo responderles de forma concreta y evadió el tema, aseguró el grupo de alumnas.

Entonces decidieron investigar por su cuenta y habrían encontrado que la escuela tiene la licencia suspendida desde hace meses. Por consiguiente, las horas cursadas no contarían como créditos válidos para graduarse.

''Me di cuenta que la señora me dijo -tienes 1,200 horas-. Entonces dije, no me puedo graduar porque para eso necesito tener 1,500 horas'', explicó Merari Baeza, una de las estudiantes.

Desilusionadas, indican que pidieron el reembolso de su dinero y les fue negado. Algunas de ellas dijeron que el curso cuesta $6,000, un monto que ahora les preocupa no poder recuperar.

''El Estado nos dijo que ni siquiera estábamos escritas, que no existimos y que esta escuela no tiene por qué estar trabajando sin licencia. La tenía vencida'', refirió Tania Cruz.

El enorme animal estuvo horas paseando por el vecindario y luego afuera de una casa.