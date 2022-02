Dallas: Encuentran cadáver durante búsqueda de joven

TEXAS - Oficiales con el Departamento de Policía de Dallas confirmaron el hallazgo de un cadáver en una zona boscosa.

El cuerpo se encontró alrededor de las 3 p. m. en las cercanías de Natures Way y Old Settlers Way.

Oficiales indicaron que el caso se investiga como una "muerte inexplicable" y aún no identifican a la persona.

Sin embargo, en esa zona ya se realizaba un operativo para encontrar a Jocelyn Nuñez, de 31 años y residente de Fort Worth, quien fue reportada como desaparecida el domingo (véase foto al final).

Nuñez fue vista por última vez en las cercanías de Belzise Terrace y E Maddox Avenue, según confirmó el Departamento de Policía de Fort Worth.

El departamento agregó que la joven manejaba un vehículo Chevrolet Trax gris del año 2019 con placas de Texas MNN-6206.

A pesar que autoridades no han confirmado esta información, residentes en la zona dijeron que el automóvil encontrado en la zona de búsqueda podría ser el de Nuñez.

"Sí era el carro de mi niña. Les pido de su ayuda por favor porque los vecinos piensan que la vieron caminando por aquí anoche", dijo Guadalupe Pérez, madre de Jocelyn.

Autoridades aún no confirman si el cuerpo encontrado podría pertenecer a Jocelyn ya que acordonaron la zona y la investigación continúa.

