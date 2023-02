Entrega de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá entrega de alimentos esta semana en varias localidades.

Las personas que participen no tiene que registrarse y las entregas se realizará en orden de llegada hasta que duren. Lo único es que deben de brindar su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de su residencia.

A continuación las fechas y localidades:

Miércoles 22 de febrero:

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Greater Providence Baptist Church en el 5350 Marvin D Love Fwy en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 East Wintergreen Road en Cedar Hill.

Jueves 24 de febrero: Ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- Iglesia Vida y Luz a las Naciones en el 2422 N. Jupiter Rd en Garland.

Viernes 25 de febrero:

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Iglesia Adventista del Séptimo Días Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Ben Washington Baptist Church en el 3901 Frisco Ave en Irving.

Sábado 26 de febrero:

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Road en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

