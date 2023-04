Esperan veredicto en el juicio civil de un expolicía de Balch Springs que mató a un adolescente

Hoy se espera un veredicto en el juicio civil federal del exoficial de policía de Balch Springs, Roy Oliver.

Oliver fue condenado en agosto de 2018 por disparar fatalmente a un adolescente desarmado, Jordan Edwards, de 15 años, en abril de 2017 cuando salía de una fiesta en un automóvil y actualmente cumple una sentencia de prisión de 15 años por asesinato.

La familia de Edwards ha demandado a Oliver por homicidio culposo y busca una compensacion monetaria por daños.

La pregunta para el jurado es si Oliver usó fuerza excesiva o irrazonable cuando disparó cinco veces con su rifle hacia el automóvil que se alejaba de él.

Una de esas balas impactó a Edwards en la nuca y lo mató. Edwards y otros cuatro salían de una fiesta en una casa en Balch Springs.

Oliver le dijo al jurado que el auto estaba a punto de atropellar a su compañero. Oliver dijo que sentía que no tenía otra opción que disparar. El otro oficial, sin embargo, testificó que no temió por su vida y nunca sintió la necesidad de disparar su arma. También dijo que no sentía que el vehículo estuviera tratando de golpearlo.

El jurado encontró a Oliver no culpable de dos cargos de agresión con agravantes, pero lo convirtió en el primer oficial de policía en servicio en Texas en 45 años en ser declarado culpable de asesinato.

En su apelación, los abogados de Oliver argumentaron que había más de una docena de problemas distintos con su juicio, incluido que el tribunal permitió pruebas que no debería tener. En agosto de 2020, la Quinta Corte de Apelaciones de Dallas no estuvo de acuerdo y confirmó su condena. Durante su apelación, se retiraron otros cuatro cargos de asalto agravado contra Oliver, pero podrían volver a presentarse más tarde.