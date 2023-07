Exámenes cardíacos gratuitos para estudiantes del norte de Texas

Una organización local sin fines de lucro está haciendo todo lo posible para que los estudiantes se realicen los exámenes cardíacos que necesitan con la esperanza de salvar vidas.

El 2 de abril de 2009, Zachary tenía solo 16 años cuando murió en una práctica de fútbol en Plano East High School. Había sufrido un paro cardíaco repentino, colapsó y murió.

Su madre, Karen Schrah, decidió convertir su dolor en propósito y fundó Living for Zachary en junio de 2009, solo un par de meses después de su muerte.

Esta organización sin fines de lucro que ha impactado a miles de familias y niños en todo el estado con exámenes cardíacos, donaciones de AED, clases de certificación de CPR/AED, becas y eventos de concientización.

Living for Zachary ofrece exámenes cardíacos gratuitos a adolescente y jóvenes de 12 a 22 años en Baylor Scott & White The Heart Hospital en Denton el sábado 29 de julio de 9:00 am a 2:00 pm. ubicado en el 2801 S Mayhill Rd., Denton, TX 76208.

Los pacientes se registrarán en el escritorio del conserje del primer piso y luego serán dirigidos de regreso a la sala de evaluación.

Haga su cita siguiendo este enlace.