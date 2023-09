Familia de hispana que murió en caso de ira tras el volante ofrece recompensa para dar con el pistolero

Texas - La familia de una mujer hispana que murió tras un caso de ira tras el volante ofrecen una recompensa para dar con el pistolero.

Zane Jones esposo de Paola Núñez Linares y riginaria de Guatemala, está esperanzado en que alguien dará información que conduza al arresto del sospechoso.

Nuestro reportero Rudy Nieves habló con Jones y dijo que "I will give anything" (yo doy lo que sea). Además que ha sido frustrante que aún no haya detenidos por lo que crearon una página en Facebook sobre su esposa y la recompensa de $10 mil para de esta manera agilizar el proceso.

DATOS DEL CASO

Los hechos ocurrieron el lunes 10 de julio alrededor de las 9:18 p.m. cuando unidades fueron enviadas a la cuadra 1400 de West Hurst Blvd por el reporte de una mujer baleada. Cuando las autoridades llegaron a la escena encontraron a la mujer con una herida de bala en la cabeza.

El esposo de la mujer se encontraba en el lugar y reportó que ellos estaban conduciendo una mini-van Kia, cuando apareció un vehículo en dirección norte en el East Loop 820 y se detonó una crisis de ira al volante.

INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA

El portavoz de la Policía de Hurst indicó que este caso está como prioridad para ser esclarecido. Varios detectives se encuentran trabajando actualmente en el mismo.

Toda persona que tenga información se puede comunicar al 911.

Ana Linares viajó al Metroplex de emergencia tras recibir la lamentable noticia de que su hija Paola Núñez había sido baleada mortalmente en un caso de ira al volante.