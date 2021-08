Fort Worth ISD exigirá uso de mascarilla y desafía la orden del gobernador Abbott

TEXAS - El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés) requerirá el uso de mascarillas cuando los estudiantes regresen a los planteles educativos a partir del 16 de agosto.

El anuncio lo hizo el superintendente, Kent Scribner, durante la junta del concejo escolar que ocurrió el martes por la noche.

"Las mascarillas serán obligatorias para el interior de los planteles escolares y autobuses", dijo Scribner sobre la nueva medida ya que las clases serán al 100 por ciento presenciales.

Él citó una carta que recibió de más de 100 pediatras que le solicitaban el uso obligatorio de mascarillas para mantener a los niños seguros.

De igual manera, varios padres pidieron durante la junta que se exigiera el uso de la mascarilla o se ofrezca una opción virtual de aprendizaje.

El distrito agregó a través de un comunicado que continuará vigilando el impacto de este protocolo y revisará el requisito cuando sea necesario.

FWISD sigue los pasos de otros grandes distritos en el estado que implementarán o ya implementado la misma medida. Entre estos distritos se incluye Dallas y Houston.

Las medidas también se dan tras la orden ejecutiva del gobernador Abbott, GA-38, que prohibe que los distritos escolares y los gobiernos locales exijan el uso de mascarillas.

“Él no quiere ir. No se siente seguro, no se siente bien yendo al saber que no van a estar seguros en la escuela”, agrega Rosales.