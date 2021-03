Fort Worth se une a iniciativa que promueve uso de mascarilla en negocios

TEXAS - A partir del miércoles 10 de marzo no será obligatorio el uso de mascarilla a lo largo del estado.

Sin embargo, funcionarios en ciudades como Fort Worth aún motivan a los residentes a que utilicen la mascarilla.

Es por eso que tanto la ciudad así como la siguientes organizaciones: The Fort Worth Chamber of Commerce, Fort Worth Now, Fort Worth Metropolitan Black Chamber of Commerce, y Fort Worth Hispanic Chamber of Commerce, se han unido para una iniciativa llamada "Stay Strong, Together We Win" donde las personas pueden verificar cuáles son los negocios que aún requerirán el uso de mascarilla.

PRESIONA AQUÍ PARA VISITAR EL SITIO DE INTERNET DE LA CIUDAD DONDE PUEDES VER LOS NEGOCIOS DONDE NECESITARÁS UTILIZAR UNA MASCARILLA.

Durante una conferencia de prensa que se realizó el 2 de marzo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló que es momento de reabrir el estado al 100% y dijo que a partir del miércoles 10 de marzo todos los negocios podrían volver a sus operaciones regulares y que el uso de mascarilla ya no sería obligatorio. Presiona aquí para leer más sobre el tema.