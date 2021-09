A la venta los boletos para el Fort Worth Stock Show and Rodeo 2022

Este año, los fanáticos del rodeo podrán comprar boletos en línea, llamando al 817-877-2420 o visitando la taquilla de Dickies Arena en 1911 Montgomery Street en Fort Worth.

Si bien la taquilla de Dickies Arena estará abierta el lunes para el lanzamiento de la venta de boletos de rodeo de Stock Show, su horario normal es de 10 a.m. a 6 p.m. de martes a viernes.

"Estamos emocionados de hacer que la experiencia de compra de boletos de rodeo sea fácil y conveniente. Stock Show rodeo es una tradición de Fort Worth y estamos trabajando arduamente para llevar la experiencia de los fanáticos en Dickies Arena a nuevas alturas y asegurarnos de que siga siendo una tradición para todos, independientemente de si han vivido aquí toda su vida o simplemente se mudaron a nuestro Gran ciudad", dijo el presidente y gerente general, Bradford S. Barnes.

En el Fort Worth Stock Show & Rodeo 2020. Mira lo que hizo esta jinete enmascarada. Crédito: José A. Herrera/Telemundo39.com

Los rodeos especializados incluyen Best of the West Ranch Rodeo, Best of Mexico Celebración, Cowboys of Color Rodeo, Bulls Night Out Xtreme Bull Riding y Texas Champions Challenge.

Prepárese para un legendario buen momento en Fort Worth Stock Show & Rodeo, del 14 de enero al 5 de febrero de 2022.