El rodeo está de vuelta: Noticias Telemundo Texas te trae la acción diariamente

Las brillantes luces de la arena del rodeo vuelven a encenderse mientras miles de espectadores se preparan para llenar sus asientos y disfrutar de las increíbles actuaciones de vaqueros y vaqueras. Así es: ¡el rodeo de Texas ha vuelto!

Desde el Stock Show y Rodeo de San Antonio hasta el rodeo y exposición de ganado más antiguo de Fort Worth, cada uno de ellos ofrece a los visitantes la posibilidad de presenciar competiciones extremas, disfrutar de música en vivo, carnavales y, por supuesto, comer.

Esto es lo que debes saber sobre los eventos de rodeo de cada ciudad, incluyendo las fechas.

Fort Worth Stock Show y Rodeo

Fecha: Los eventos del rodeo de Fort Worth empiezan el viernes 17 de enero y termina el sábado 8 de febrero.

A partir del 24 de enero, tendrás cobertura en vivo todos los lunes — sábado desde las 7:30 p.m. hasta las 10 p.m. CT a través de Noticias Telemundo Texas. La cobertura comenzará los domingos de 2 p.m. hasta las 4:30 p.m. CT.

Dirección: 3400 Burnett Tandy Drive, Fort Worth, Texas 76107

Precios de los boletos: Las entradas para los actos que no sean de rodeo, incluido el stock show, cuestan a partir de $15 para la entrada general. Las entradas para el rodeo se venden por separado y pueden adquirirse aquí.

Eventos: Hay una gran variedad de experiencias de rodeo en Fort Worth incluyendo el "Best of the West" Ranch Rodio, Cowboys of Color Rodeo, Best of Mexico Celebración, Bulls' Night Out Bull Riding, Texas Champions Challenge Rodeo y el torneo FWSSR RODEO.

Houston Livestock Show y Rodeo

El Houston Livestock Show and Rodeo es la mayor exposición de ganado y rodeo del mundo. Más de 2.5 millones de personas asistieron al evento en 2024. Aquí los detalles sobre las fechas, precios de boletos y lo que puedes esperar.

Fecha: El rodeo de este año comenzará el martes 4 de marzo y finalizará el domingo 23 de marzo.

Dirección: El Houston Livestock Show and Rodeo está situado en 3 NRG Park, Houston, Texas 77054.

Precios de los boletos: Los visitantes que deseen asistir a los 20 días del rodeo de Houston pueden adquirir pases de temporada que cuestan $920. Si solo deseas comprar una entrada para una sola visita, las entradas cuestan a partir de $25, más una tarifa de conveniencia. Puedes comprar tus boletos aquí.

Entrenamiento: Entre los artistas que participarán en los conciertos del rodeo de Houston figuran: Reba McEntire, Riley Green, Brad Paisley y Lauren Daigle, Journey, Luke Bryan y Post Malone. Puede consultar la lista completa aquí.

San Antonio Stock Show y Rodeo

Fecha: El rodeo de San Antonio comienza el jueves 6 de febrero y termina domingo 23 de febrero.

Dirección: 723 Frost Bank Center Drive, San Antonio, TX 78219

Precios de los boletos: Las entradas de temporada para el rodeo cuestan a partir de $660 e incluyen un asiento para cada una de las 22 actuaciones del rodeo en el Frost Bank Center y garantizan la misma ubicación del asiento. Las entradas normales cuestan a partir de $35.

Entrenamiento: Entre los artistas de los conciertos del rodeo de San Antonio figuran: Scott McCreery, Keith Urban, Tyler Hubbard y Nate Smith. Puede consultar la lista completa aquí.