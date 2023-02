Venta de novillo establece récord en el Fort Worth Stock & Show Rodeo

El Fort Worth Stock Show and Rodeo llegó a su fin el fin de semana pasado con una guerra de ofertas sin precedentes por el ''Novillo Grand Campeón''.

Es un mestizo europeo llamado Snoop Dog y se vendió por $440,000 superando el récord anterior en más de $130,000.

La propietaria Sadie Wampler, miembro de 4-H de Canyon, quedó atónita ante la oferta ganadora realizada por Higginbotham Insurance and Financial Services of Fort Worth.

"Todo parece borroso en este momento", dijo Wampler.

Con solo 15 años, Wampler maneja su tiempo entre la escuela, los deportes y el cuidado de Snoop Dog. Ella espera asistir a Texas A&M para seguir una carrera en ciencia animal.

"Esta industria me ha enseñado mucho sobre la gestión del tiempo", dijo Wampler. "Aprendí durante el último año que puedo hacer muchas cosas si administro mi tiempo adecuadamente".

La oferta ganadora por el novillo gran campeón no fue el único récord establecido en la feria de este año.

La Venta Junior de Campeones generó un total de $7.3 millones, superando el total del año pasado en $1.2 millones.

Con el Fort Worth Stock Show and Rodeo terminado, Wampler pronto tendrá que despedirse de Snoop Dog.

"Va a ser muy difícil. Paso más tiempo con él que con cualquier otra persona en mi vida. Es como mi mejor amigo", dijo Wampler.