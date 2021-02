Fuga de monóxido de carbono, ¿está tu casa preparada?

Millones de personas en Texas siguen sin electricidad después de que una tormenta invernal azotara la madrugada del martes, lo que a llevado a algunos residentes a recurrir a fuentes peligrosas de calor para mantenerse calientes.

Dos personas, incluido un niño, fueron encontradas sin vida en una casa de Houston debido a una intoxicación por monóxido de carbono, según NBC News. Las autoridades locales encontraron un automóvil en marcha en el lugar, presuntamente utilizado para generar calor.

El Control de Envenenamientos de Texas, luego de que otras seis personas en el área de Cypress, ubicada al norte de Houston, fueron hospitalizadas con intoxicación por monóxido de carbono, emitió una advertencia de que los automóviles, parrillas o generadores no deben usarse en interiores como fuente de calor. El departamento enfatizó que el clima invernal extremo puede aumentar el riesgo de intoxicaciones no intencionales en los hogares.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 400 estadounidenses mueren anualmente por intoxicación no intencional con monóxido de carbono. En promedio, más de 20,000 personas visitan la sala de emergencias y más de 4,000 personas son hospitalizadas cada año. Dado que el monóxido de carbono a menudo se produce por un uso incorrecto e imprudente de aparatos de gas, a menudo se puede prevenir.

La siguiente información de Erlend Bolle, CTO de Airthings, productores de tecnología que evalúa la calidad del aire, los CDC y la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor te ayudarán a ti y a tú familia a estar a salvo de este asesino silencioso.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se emite a partir de procesos de combustión incompletos.

¿Dónde se produce el CO en el hogar?

Aparatos de gas defectuosos como hornos, calentadores de agua, secadoras, estufas, calentadores de gas y chimeneas.

Otras causas son la quema de carbón en el interior y el uso en el interior de estufas de gas portátiles, generadores o calentadores de gas para uso en exteriores únicamente.

Otra fuente de CO son los automóviles que se dejan en marcha en garajes cerrados.

Las estufas eléctricas, calentadores de agua, tostadoras y calentadores no producen CO.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento por CO?

Según la Consumer Product Safety Commission, los síntomas dependen del nivel de CO y de la duración de la exposición al CO. Inicialmente, la intoxicación por CO de baja a moderada produce síntomas similares a los de la gripe, pero sin fiebre. Estos incluyen dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar, mareos y náuseas.

La intoxicación por CO de alto nivel produce síntomas progresivamente más graves: confusión mental, vómitos, pérdida de la coordinación muscular, pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

A la luz del número reciente de desastres naturales en el país, más personas están utilizando generadores como fuente temporal de electricidad. Es fundamental tener en cuenta que hacer funcionar los generadores en interiores o cerca de un espacio cerrado es especialmente peligroso porque produce niveles tan altos y rápidos de CO que las víctimas pueden experimentar síntomas graves de inmediato sin experimentar primero síntomas más leves.

¿Cómo se puede prevenir la intoxicación por CO?

Lo primero, utiliza alarmas de monóxido de carbono.

Las alarmas de CO que funcionan con baterías cuestan $ 14 y más, y están disponibles en tiendas de descuento como Walmart, Target y tiendas de mejoras para el hogar como Lowe's y Home Depot, así como en línea en Amazon. Se recomienda consultar los Reportes del Consumidor para conocer las calificaciones y las características antes de comprar.

Antes de elegir una, siempre debes asegúrate de que la alarma de monóxido de carbono cumpla con los requisitos actuales.

Verifica o reemplaza las baterías de su dispositivo al menos dos veces al año y reemplázalas cada cinco años.

Instala una alarma en todos los niveles de la casa. Los dormitorios, o los pasillos entre dormitorios, se deben tener las alarmas necesarias para que los que duermen estén seguros de que serán despertados.

Medidas preventivas adicionales

Estate atento si la luz del piloto se apaga con frecuencia, los quemadores de gas se vuelven de un color extraño o si ve una cantidad anormal de hollín en los aparatos que queman combustible o rocío en superficies duras. Estos podrían indicar una combustión incompleta.

Asegúrate de que todos los aparatos de gas estén ventilados correctamente, colocando los tubos de ventilación horizontales hacia arriba cuando estén al aire libre.

Nunca uses aparatos de gas como cocinas, hornos o secadoras de ropa para calentar tu hogar.

Nunca operes aparatos que queman combustible sin ventilación en ninguna habitación donde haya personas durmiendo.

Haz que las chimeneas y los conductos de humos sean limpiados e inspeccionados profesionalmente cada año.

Nunca parches un tubo de ventilación tu mismo.

No enciendas estufas de campamento de carbón o de gas portátiles dentro de una casa, garaje, vehículo o tienda de campaña a menos que esté específicamente diseñado para su uso en áreas cerradas y proporcione instrucciones para un uso seguro.

Nunca dejes un automóvil encendido en un garaje cerrado.

Haz que el sistema de calefacción sea inspeccionado y revisado por un profesional cada año.

Nunca operes un generador portátil o cualquier otra herramienta con motor de gas en o cerca de un espacio cerrado como un garaje, una casa u otro edificio. Incluso con las puertas y ventanas abiertas, el CO puede quedar atrapado y llegar a niveles letales.

No cubras el fondo de los hornos de gas natural o propano con papel de aluminio. Hacerlo bloquea el flujo de aire de combustión a través del aparato y puede producir CO.

Durante las renovaciones de la casa, asegúrate de que las rejillas de ventilación de los electrodomésticos y las chimeneas no estén bloqueadas por lonas o escombros. Asegúrate de que los electrodomésticos funcionen correctamente cuando se completen las renovaciones.

¿Qué hago cuando suena la alarma de CO?