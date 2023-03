Gratis: Actividades en estas vacaciones de primavera en el parque Klyde Warren de Dallas

Texas - Se acercan las vacaciones de primavera y ¿qué puedes hacer para disfrutar con toda la familia y amigos?

El parque Klyde Warren de Dallas tendrá varias actividades para disfrutar al aire libre.

A continuación te presentamos todo el calendario:

Sábado 11 de marzo

- 9:00 a.m. - Ejercicios de estiramiento

- 9:30 a.m. - Yoga de meditación

- 10:00 a.m. - Otra sesión de Yoga

- 10:30 a.m. - Actividades para niños

- 11:00 a.m. - Bodu Mountain Bootcamp

- 12:00 p.m. - Música en vivo con Brad Thompson

- 12:00 p.m. - Yoga

- 7:00 p.m. - Cine en el parque - Black Panther - Wakanda Forever

Domingo 12 de marzo

- 10:00 a.m. - Boho Market

- 5:00 p.m. - Yoga

Martes 14 de marzo

- 11:00 a.m. - "A Celebration of Latin America"

- 12:00 p.m. Música y cuentos con Miss Kimberly

Miércoles 15 de marzo

- 12:00 p.m. - Creative Art Center - Flores de papel

- 2:00 p.m. - un show de animales y varios reptiles (en vivo)

Sábado 18 de marzo

- 9:00 a.m. - Ejercicios de estiramiento

- 9:30 a.m. - Yoga de meditación

- 10:00 a.m. - Otra sesión de Yoga

- 11:00 a.m. - Seltzerland

- 11:00 a.m. - Perot in the park

- 11:00 a.m. - llegada de food trucks (esto tiene costo)

- 12:00 p.m. - Yoga

- 7:00 p.m. - Concierto Tributo a la banda Journey

Domingo 19 de marzo

- 8:00 a.m. - Tai Chi

- 9:30 a.m. - Meditación

- 10:00 a.m. - Yoga

- 11:00 a.m. Fodd Truck (esto tiene costo)

- 11:00 a.m. Barre with The Barre Code

- 12:00 p.m. Cuentos y música con Miss Kimberly

- 12:00 p.m. Música

