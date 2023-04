Gratis: Despensas de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida de Texas repartirá despensas de comida esta semana en diferentes localidades.

Las personas que participen no necesitan registrarse o mostrar una identificación. Lo que sí le pedirán es su nombre, el tamaño de su familia y el código postal donde reside.

A continuación el listado completo:

Martes 11 de abril

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

Miércoles 12 de abril

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence Street en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W. Illinois Avenue en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Buckner Family Hope Center at Wynnewood en el 2006 Didsbury Circle en Dallas.

Jueves 13 de abril

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ferris Junior High School en el 1002 E. 8th St en Ferris.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Pure World Church en el 1488 West Main St en Lancaster.

Viernes 14 de abril

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Gretaer El Bethel C.O.G.I.C. Church en el 517 Helen St en Garland.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall.

Sábado 15 de abril - Todas serán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Community Missionary Baptist Church DeSoto en el 115 W. Beltline Rd en Dallas.

- Mt B Zion Baptist Church en el 207 Highway 309 en Goodlow.

- First Red Oak en el 320 East Ovilla Rd en Red Oak.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

