Gratis: Distribución de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas realizará una distribución de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse y se repartirán las despensas de comida en orden de llegada hasta que duren. Las personas sí necesitan mostrar una identificación, se les pedirá su nombre, el número de miembros de su familia y el código postal donde reside.

La distribución se llevará a cabo en:

Martes 1 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia

- Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S. Bell St en Royse City

Viernes 4 de noviembre

- Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en Denton de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sábado 5 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

