Gratis: Repartición de comida el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá esta semana reapartición de alimentos en varias localidades.

La misma será en orden de llegada hasta que duren las despensas. No se requiere que las personas se registren ni tampoco pedirán una identificación. Lo que sí pedirán es su nombre, el tamaño de su familia y el código postal en el cual reside.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación el listado de fechas y lugares:

Miércoles 23 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 East Wintergreen Roads en Cedar Hill.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Foundation of Life en el 2003 E Ennis Ave en Ennis.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Greater ProvidenceBaptist Church en el 5350 Marvin D Love Fwy en Dallas.

Jueves 24 de marzo - 9:00 a.m. a 11:0 a.m.

- Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- Iglesia Vida y Luz a las Naciones en el 2422 N. Jupiter Rd en Garland.

Viernes 25 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ben Washington BaptistChurch en el 3901 Frisco Ave en Irving.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Iglesia Adventista del Séptimo Días Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

Sábado 26 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

Hablamos con una representante del IRS, quién explica en detalle.