Guía de celebraciones de Año Nuevo 2023 en el Metroplex

La zona conurbana Dallas-Fort Worth cuenta con una amplia gama de eventos en los que la gente puede recibir el año nuevo. Desde menús especiales para cenas y fiestas en el bar de su vecindario favorito hasta fiestas extravagantes, conciertos y fiestas familiares. ¡Hay muchos eventos para elegir!

Aquí hay 15 eventos de Año Nuevo que se avecinan en el norte de Texas:

LONE SLONE STAR NYE: COUNTDOWN TO 2023

¡Texas se vuelve grande con los eventos de Año Nuevo, y una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes y elaboradas se puede ver desde la comodidad y la calidez de su hogar! Sintonice "Lone Star NYE: Countdown to 2023" que se transmite en vivo por NBC 5 de 11:30 p.m. a las 12:30 a. m. CST. Es presentado por Katy Blakey de NBC 5 y D.J. de KARK. Williams del Geo Deck de Reunion Tower.

El espectáculo incluirá fuegos artificiales en vivo "Over the Top NYE" presentado por Hunt Realty Investments y Reunion Tower, en beneficio de Children's Health, con NBC 5 y Nexstar como patrocinadores oficiales de los medios.

NEW YEAR'S EVE AT TEXAS LIVE! IN ARLINGTON

"¡Víspera de Año Nuevo en vivo! ¡En Texas Live!" ¡Será una celebración llena de entretenimiento en vivo, deliciosas opciones de comida, sabrosas selecciones de bebidas, instalaciones para Instagram, brindis con champán y más!

La velada incluirá música en vivo, juegos, obsequios de fiesta, cuenta regresiva y caída de la pelota, y un brindis a medianoche. Tienen cuatro paquetes para elegir, algunos de los cuales incluyen boletos para bebidas y un buffet de fiesta.

NOON YEARS EVE AT FORT WORTH MUSEUM OF SCIENCE AND HISTORY

Celebración de Nochevieja es presentada por el Museo de Ciencias e Historia de Fort Worth: Vístase con sus elegantes pantalones y aprenda sobre las diferentes tradiciones de Año Nuevo, cree decoraciones para fiestas, haga una resolución de Nochevieja y aprenda sobre los animales de el año Nuevo. ¡También habrá una caída de confeti!

$12 para niños de 3 a 11 años, gratis para niños de 2 años o menos. Los precios del estacionamiento varían. Este evento es GRATIS con el precio de la entrada. Aunque el evento finaliza a las 12:00 horas, el Museo permanecerá abierto hasta las 17:00 horas.

THE ROYAL MASQUERADE BALL NYE AT THE STATLER IN DALLAS

Tome sus máscaras y disfrute de este sexto "Evento emocionante de Nochevieja" con estilo, lujo y gracia en un lugar extravagante.

El Royal Masquerade Ball se llevará a cabo en The Statler the Extravagant Hotel en el corazón del centro de Dallas. Habrá dos salas, una que albergará una cena completa, mientras que la otra reproducirá sus mashups favoritos de Top 40 Hip Hop para que se deleite mientras bebe champán y cócteles en la barra libre.

NEW YEAR’S EVE: NEON GARDEN FEATURING ANGO IN DALLAS

DJ Ango toma el AT&T Discovery District para una fiesta en el corazón del centro de Dallas. Habrá presentaciones especiales, fuegos artificiales digitales y cócteles y bocadillos disponibles para comprar. La entrada es gratuita con RSVP.

El estacionamiento de autoservicio gratuito está disponible en el garaje de 1212 Jackson Street (con validación de algún comercio del Distrito).

JAZZBERRY JAMMIN' NEW YEAR'S EVE IN PLANO

Únase a Crayola para las cuentas regresivas de confeti, fiestas de baile y apariciones de personajes al mediodía y a las 2 p. m., así como manualidades especiales con el tema de Nochevieja en las atracciones Be A Star, Activity Studio y Colossal Caddy. Aquí creará su propia página para colorear, creará una corona de NYE y hará su lista de resolución de 2023.

Crayola Experience Plano, 6121 West Park Blvd, Suite A100, en The Shops at Willow Bend

sábado, 31 de diciembre de 2022; abierto de 9 a. m. a 4 p. m.

PARTY LIKE IT’S 1982 (VARIOS LUGARES DEL NORTE DE TEXAS)

Vuelve a los años 80 con cinco horas de diversión arcade retro en las ubicaciones de Free Play en Arlington, Fort Worth, Denton y Richardson. Habrá una cuenta regresiva de montaje de la década de 1980, una explosión de confeti y un brindis con champán de cortesía a la medianoche.

Pruebe una bebida especial solo para una noche y la barra de desayuno de medianoche, que incluye cereal y Eggos.

31 de diciembre de 9 p.m. a 2 a. m. $ 24- $ 29. Para mayores de 21 años. Free Play Arlington, 400 E. South St., Arlington; freeplayarlington.com. Juego libre Fort Worth, 1311 Lipscomb St., Fort Worth; freeplayftworth.com. Juego libre Denton, 101 W. Hickory St., Denton; freeplaydenton.com. Juego libre Richardson, 1730 E. Belt Line Road, Richardson; freeplayrichardson.com

NEW YEAR’S EVE BALL DROP IN FORNEY

Baila con la banda de fiesta Midnight Soul en este evento de NYE en el centro de Forney. La velada incluye camiones de comida, estaciones de bebidas (con bebidas alcohólicas y refrescos) y actividades divertidas que culminan con una cuenta regresiva y una bola que cae desde lo alto del Ayuntamiento a la medianoche.

31 de diciembre de 7 p.m. a las 12:15 a. m. frente al Ayuntamiento de Forney, 101 E. Main St., Forney.

NEW YEAR’S EVE DISCO IN PLANO

Habrá fiebre disco en tres pisos de Legacy Hall, incluida una actuación en Box Garden de la banda tributo de Hall y Oates, Rich Girls. En cada piso, los invitados pueden disfrutar de DJ y sesiones de fotos para Instagram. Su boleto de admisión incluye dos bebidas artesanales. Cócteles adicionales y bocadillos nocturnos estarán disponibles para comprar.

31 de diciembre a partir de las 8 p. m. en Legacy Hall, 7800 Windrose Ave., Plano. $75. Para mayores de 21 años.

DAY 1 DFW IN IRVING

El Día de Año Nuevo, venga a jugar en este octavo evento anual con pintura facial, juegos, casas inflables, espectáculos de animales vivos, actos de magia y circo y bandas en vivo: todo está allí, además de un espectáculo de fuegos artificiales para cerrar el día. Además, las ganancias benefician a la organización local sin fines de lucro Vogel Alcove, que atiende a niños sin hogar y sus familias.

Centro de Convenciones de Irving, 500 W. Las Colinas Blvd. Domingo, 1 de enero de 2023, desde el mediodía hasta las 7 p. m.

NEW YEAR’S EVE CHAMPAGNE LIFE IN DALLAS

Vuélvete glamuroso en esta fiesta temática estrictamente de corbata negra "Mascarada y casino de la realeza" organizada por Champagne Life. El evento contará con tres DJs, jazz en vivo, barra libre desde las 21 hs. hasta la 1 a.m., cena, juegos de casino y múltiples áreas de fiesta.

31 de diciembre de 9 p.m. a 2 a. m. en Aloft Dallas Love Field, 2333 W. Mockingbird Lane, Dallas. Para mayores de 21 años. A partir de $175. Busque "Champagne Life" en eventbrite.com

EPIC FAMILY NEW YEAR IN GRAND PRAIRIE

Epic Waters, el complejo de parques acuáticos de interior y exterior de 800,000 pies cuadrados de Grand Prairie, le dirá aloha al 2023 con una fiesta estilo hawaiano. Además de las atracciones del parque acuático, como un río lento de 600 pies y un simulador de surf FlowRider, habrá juegos y actuaciones de bailarines de hula, acróbatas y actos circenses.

También habrá una cena opcional con cerdo, arroz frito, rollitos de primavera y mini pasteles invertidos de piña.

31 de diciembre a partir de la 1 p. m. y finaliza el 1 de enero a la 1 a. m. en Epic Waters, 2970 Epic Place, Grand Prairie. $34-$39 solo para la fiesta; los precios de los alimentos varían. Hay un descuento para los residentes de Grand Prairie; Se requiere identificación al presentar los boletos. Gratis para niños menores de 3 años.

ZOO YEAR'S EVE AT THE FORT WORTH ZOO

Los niños de 6 a 12 años son bienvenidos a esta fiesta de pijamas en el Zoológico de Fort Worth. Los padres pueden quedarse despiertos hasta tarde mientras sus hijos disfrutan de una noche que incluye una película, manualidades, una caminata nocturna por el zoológico y desayuno.

31 de diciembre a partir de las 6 p. m. y continúa hasta las 9 a. m. del 1 de enero en el Zoológico de Fort Worth, 1989 Colonial Parkway, Fort Worth. $100.

GREAT GATSBY NEW YEAR'S EVE IN DALLAS

Esta Nochevieja únase a lo que se conoce como la gala de Año Nuevo más codiciada de Dallas: The Great Gatsby. Las entradas se agotan con mucha antelación cada año, ¡así que no esperes! Ponte tu mejor atuendo del Gran Gatsby mientras traemos la decadencia de la década de 1920 solo un siglo después en este NYE único en su clase.

The Great Gatsby es el último evento Black Tie de Dallas para la víspera de Año Nuevo, con barra libre premium de 4 horas, brindis con champán a medianoche, cuenta regresiva de NYE a medianoche, múltiples áreas de fiesta, una banda en vivo y los mejores DJ del área.