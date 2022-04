Hallan cuerpo de mujer en un auto luego de una persecución policial en Hutchins

El cuerpo de una mujer fue encontrado en un automóvil luego de que la policía de Hutchins perseguía a tres sospechosos de robo en un Motel 6 el jueves por la tarde.

Según la policía de Hutchins, alguien llamó al 911 alrededor de las 11 a. m. para informar un posible robo en curso en el motel. La persona que llamó pudo proporcionar a la policía una descripción y la matrícula del vehículo en fuga, que fue visto poco tiempo después ingresando a la Interestatal 45 en dirección norte desde Dowdy Ferry Road.

Después de una breve persecución, tres personas salieron del vehículo cerca de la intersección de Stagecoach Trail y Maxine Drive e intentaron escapar a pie.

Uno de los tres que huían fue detenido, mientras que los otros dos siguen prófugos.

Mientras tanto, la policía que investigaba el vehículo encontró a una mujer inconsciente tendida boca abajo en el piso trasero. La mujer, cuya identidad aún no se ha dado a conocer, fue declarada fallecida. Su causa de muerte aún no ha sido confirmada y no se han dado a conocer más detalles sobre ella.

Los nombres del arrestado tampoco se han hecho públicos y la investigación sigue en curso, dijo la policía.