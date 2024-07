Hispana es apuñalada mortalmente por quien fue su pareja en Irving

Una hispana fue apuñalada mortalmente por su pareja en Irving el pasado 1 de julio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:15 a.m. en la cuadra 3100 de Walnut Hill Lane. La víctima, identificada como Sucel Cuba Gómez de 42 años fue hallada muerta en un estacionamiento con múltiples heridas de apuñalamiento.

El sospechoso, Yubier Aldazabal de 44 años, huyó de la escena en un vehículo y alrededor de las 9:00 a.m. de este mismo día fue localizado el auto en la cuadra 2800 de W Irving Blvd y éste se encontraba en el interior.

Acto seguido fue arrestado sin problemas. Al hombre se le impuso un cargo de asesinato y una fianza de un millón de dólares. También tiene cargos por retención por inmigración a la cual no se le permite tener una fianza.

Durante la investigación se supo que el par tenían una relación.

FUE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Hablamos con una amiga de la víctima, Yaimaris Torres, quien dijo que Gómez fue víctima de violencia doméstica por parte del sospechoso.

La mujer había llegado a Estados Unidos desde Cuba hacía seis meses y llevaba dos en Texas.

De acuerdo con Torres, la mujer vivió con el hombre en Dakota del Norte y tras sufrir estos incidentes de violencia doméstica decidió irse. "Yo no sé cómo el vino a dar aquí. Ella no hablaba con él, no se comunicaba con él. No entiendo. Un amigo de nosotros le comentó a mi prima que él tenía problemas con las mujeres porque él ya había apuñalado a otra mujer".

La amiga también fue testigo del incidente y dijo que "la agarró de espalda, que no le dio tiempo a defenderse. Estaba con los puños cerrados, como de impotencia. No pudo defenderse, nada más gritó auxilio".

Agregó que Gómez era única hija y que toda su familia está en Cuba en donde tenía a sus hijos de 12 y 15 años.

Sus allegados y amigos cubanos del norte de Texas están reuniendo dinero para poder enviar el cuerpo a su natal Cuba.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Todo aquel que tenga otros detalles de este incidente, se puede comunicar al 972-721-2754 con el Detective Hilton.