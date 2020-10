Hombre fallece en Lake Arlington tras caer de moto acuática

TEXAS - Un hombre de 35 años perdió la vida en Lake Arlington tras caerse de una moto acuática, según oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Arlington, el martes alrededor de las 6:30 p. m. recibieron una llamada sobre un incidente que ocurrió en el agua.

En el reporte se indicó que una persona se cayó de una moto acuática y no presentaba señales de vida.

Al llegar a la escena, los paramédicos se encontraron con un amigo de la víctima que logró sacarlo del agua, pero aún así las labores de resucitación cardiopulmonar no tuvieron éxito.

El hombre fue pronunciado sin vida en la escena y autoridades no creen que alguien más estuvo involucrado en el accidente ya que él tenía puesto un chaleco salvavidas pero no era de su tamaño. Su identidad no fue revelada de inmediato.