Hospitalizan a universitarios tras atropello y fuga en Denton; buscan al conductor

La policía de Denton está trabajando para localizar al conductor de un sedán de color oscuro involucrado en un atropello y fuga el sábado. La policía confirmó que dos mujeres fueron atropelladas en la cuadra 2300 de Carril Al Lago Drive y sobrevivieron.

El accidente, según los investigadores, ocurrió aproximadamente a las 2:12 a.m.

En un comunicado de prensa publicado el sábado por la tarde, la policía de Denton dijo que el vehículo involucrado es probablemente un Kia Optima 2014 o 2015 que fue visto por última vez conduciendo hacia el norte en N. Bonnie Brae Street.

"Los investigadores de tráfico han identificado tentativamente el vehículo sospechoso como un Kia Optima oscuro 2014-2015. El vehículo tiene una parrilla delantera faltante o dañada y probablemente tenga daños en los faros", dijo la policía en un comunicado.

Vecinos como Chuck Carroll dijeron que los despertó un fuerte ruido.

"Probablemente escuchamos una colisión o una explosión", dijo Carroll. Carroll vive a una cuadra de la escena. "Mi esposa y yo nos levantamos y en el momento en que bajamos las escaleras, ya había al menos una unidad de la policía de Denton y también un camión de bomberos y una ambulancia".

Pavan Vallamsetty vive a metros del lugar del accidente. Dijo que se sorprendió al ver que las víctimas golpeadas eran sus compañeros de cuarto. Dijo que estaban en el suelo y sus pertenencias esparcidas.

"Estaban cruzando la calle para entrar a la casa", dijo Vallamsetty.

Según Vallamsetty y otros dos amigos, las mujeres estaban al otro lado de la calle sentadas en un banco hablando. Ahora, los amigos están en el hospital. La policía dijo que una de las víctimas se encuentra en estado crítico.

"El lado derecho del cerebro. Creo que está sufriendo una pérdida severa de sangre", dijo Vallamsetty.

La otra víctima, dijo la policía, sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida.

"Acaba de ser sometida a una cirugía, una cirugía menor para la mandíbula", dijo Vallamsetty.

Vallamsetty, Carroll y otros vecinos de la zona se preguntan si las cámaras ayudarán a la policía a localizar al conductor que fue visto por última vez dirigiéndose hacia el norte por la calle Bonnie Brae.

"Pensamos que estas cámaras eran imágenes de seguridad para protegernos", dijo Caroll. "Cuando nos mudamos por primera vez, hace un año y cuatro meses, pensamos que estas cámaras eran imágenes de seguridad para protegernos, pero descubrimos a través de la administración de la propiedad TBD que estas cámaras son, las imágenes van a algún lugar, no tenemos idea de dónde".

La policía le dijo a NBC 5 que las cámaras pertenecen a The Residences at Rayzor Ranch. Hasta el sábado por la tarde, la gerencia no pudo ser contactada para hacer comentarios.

Vallamsetty y los amigos de la víctima dijeron que esperan que la policía haga pronto un arresto.

"¿Cómo puedes golpear a esas dos personas y cómo puedes ir?", dijo Vallamsetty. "Si sucedió accidentalmente, está bien. Pero tienes que parar".

La policía dijo que la parrilla delantera del vehículo falta o está dañada, junto con un faro dañado.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que llame a la Unidad de Tráfico de la Policía de Denton.