Instalación de detectores de fuego gratis en Arlington

Los Bomboers de Arlington realizarán instalaciones de alarmas de fuego gratis a sus residentes.

No obstante, esta iniciativa es para personas que no pueden realizar la compra o porque fisícamente no puede realizar la instalación.

Para ser elegible debe:

Vivir en una residencia que no sea administrada por un dueño o un apartamento administrado por una compañía.

Si es una casa rodante o RV debe esta localizada en un parque que tenga un contrato de espacio por lo menos de seis meses o más.

Tiene que tener 18 años o más.

No hay restricciones por sus ingresos.

Para llenar la solicitud puede acceder aquí. También puede llamar al Departamento de Bomberos de Arlington al 817-459-5000.

