Incendio en apartamento de Dallas deja dos heridos y desplaza a decenas de familias.

DALLAS - Dallas Fire-Rescue (DFR) dijo que entre 30 y 40 familias están desplazadas antes de las vacaciones después de que un incendio arrasó un edificio en los apartamentos Villa Vista en Amanda Lane.

Dijeron que cuando los bomberos llegaron al lugar, se enfrentaron a un intenso fuego proveniente del tercer piso y el techo de un edificio de apartamentos de tres pisos.

"Estaba escuchando muchos golpes en las puertas", dijo Malcolm Nelson, que en ese momento dormía dentro de uno de los apartamentos afectados.

Dijo que alguien estaba rondando las unidades del edificio, diciéndoles que evacuaran.

“Me levanté y pensé: '¿Dijo fuego?', luego fui a abrir la puerta y me golpeó un montón de humo… y pensé: 'Oh, sí, esto es serio. ", recordó.

Nelson y su madre, hermana y novia pudieron salir sanos y salvos con sus mascotas.

Los bomberos encontraron y rescataron a una persona que supuestamente estaba atrapada en el segundo piso, usando una escalera para ponerla a salvo. Fue llevada al hospital para ser evaluada después de la exposición a las condiciones de humo, según DFR.

El subjefe Antoine Dooley dijo que otra persona también fue trasladada al hospital.

Dijo que la llamada llegó alrededor de las 10:30 a. m. y que el incendio estuvo bajo control en una hora, aunque se vio a equipos luchando contra los puntos calientes hasta bien entrada la tarde.

DFR dijo que el incendio causó graves daños al edificio, incluido un colapso importante del techo, y que parte, si no la totalidad, del edificio tendría que ser derribado.

Dijeron que el incendio destruyó al menos 12 apartamentos y la administración de los apartamentos está tratando de determinar si pueden acomodar a sus residentes desplazados.

Nelson dijo que aunque está agradecido por la seguridad de todos, fue difícil ver arder su casa, especialmente durante la temporada navideña.

"Podría arruinar el espíritu navideño para el próximo año y un par de años más, es un poco traumatizante perder todo lo que has estado trabajando duro y dedicando todo tu tiempo y dinero a ganar", dijo.

Hasta el sábado por la tarde, su familia todavía no sabía dónde dormirían, pero dijo que planea emprender el camino un día a la vez y, con una página Go Fund Me configurada, espera un poco de ayuda. antes de las vacaciones.

El DFR dijo que la causa del incendio aún está bajo investigación.