En cenizas: voraz incendio destruye histórico Museo del Herencia del condado Wise

Un incendio destruyó el histórico museo del condado Wise en la madrugada del sábado.

Justo después de la medianoche, los bomberos respondieron al informe de un incendio de estructura en el lado sur de la ciudad en el bloque 1600 de South Trinity Street, según el Departamento de Bomberos de Decatur.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Al llegar, los equipos informaron de un edificio de madera pesada de tres pisos con humo procedente de un lado. Las unidades forzaron rápidamente la entrada y tomaron líneas de mano al primer y segundo piso. Un capitán de bomberos en el segundo piso informó de fuertes condiciones de calor y humo con una visibilidad cercana a cero.

A medida que llegaban unidades de bomberos adicionales, extendieron líneas de mano y de suministro en apoyo de la supresión las condiciones del incendio cambiaron rápidamente. El cambio agresivo en el fuego y el humo obligó a numerosos equipos de bomberos de la segunda planta a la primera y luego inmediatamente por la puerta principal.

Los bomberos de Decatur afirman que el fuego y el humo hicieron estragos en el histórico edificio de piedra durante las dos horas siguientes, mientras se llamaba a las unidades aéreas de ayuda mutua para sofocar las llamas.

El fuego destruyó el edificio de tres pisos, construido y ocupado por primera vez en la primavera de 1893

No había nadie en el edificio en el momento del incendio y los primeros intervinientes no han informado de heridos. Aún no se ha determinado la causa del incendio.

Según los bomberos de Decatur, los edificios cercanos de la policía de la ciudad y de los servicios de desarrollo sufrieron daños por humo y olores.

.