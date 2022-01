Incendio en un complejo de viviendas en Mesquite deja un muerto

Un portavoz de los bomberos de Mesquite dijo que las cuadrillas fueron llamadas por primera vez alrededor de las 10:30 p.m. de este martes a una emergencia médica dentro de una unidad en Country Club Apartments, ubicado en la cuadra 1900 de Pinehurst Lane.

Los socorristas estaban administrando oxígeno a un hombre con paro cardíaco cuando algo en la habitación se encendió, dijo el portavoz de bomberos de Mesquite, John Moore. Dijo que los paramédicos vieron un destello de luz brillante en la habitación antes de sentir el calor abrasador.

Los primeros en responder, que no estaban vestidos con equipo de extinción de incendios porque no esperaban un incendio, trataron de llevar al hombre a un lugar seguro afuera pero no pudieron, dijo Moore.

El fuego se propagó a través del ático a por lo menos otras 10 a 20 unidades antes de extinguirse, dijo Moore.

Un bombero fue atendido en un hospital por quemaduras de segundo grado en la mano. No se reportaron otras lesiones.

La Cruz Roja y los funcionarios de gestión de emergencias de la ciudad se encontraban en el lugar para ayudar a los residentes que se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Los equipos están investigando qué causó que se encendiera el fuego, dijo Moore.

