Indicadores en senderos del parque Gateway buscan reducir tiempos de respuesta durante emergencias

Nuevos indicadores instalados a lo largo de los senderos para ciclistas del parque Gateway de Fort Worth pretenden ayudar a encontrar más rápidamente a los heridos y reducir los tiempos de respuesta de emergencia.

Recientemente se han instalado 52 indicadores, 26 de ellos en los extremos oeste y este del sendero, de 10 millas de longitud. Craig Trojacek, ingeniero del Departamento de Bomberos de Fort Worth, dijo que la mayoría de los incidentes a los que responden son lesiones traumáticas, problemas cardíacos y enfermedades relacionadas con el calor.

Dijo que los árboles densos han hecho que sea difícil encontrar a las personas a veces.

"En algunos casos, hemos tardado más de dos horas en responder a algunas de estas personas", dijo Trojacek. "Sabemos que hay gente ahí fuera que necesita nuestra ayuda y no sabemos cómo llegar hasta ellos. No saben cuál es la mejor manera de decirnos dónde están realmente en estos senderos".

Cada marcador está codificado por colores y tiene asignadas unas letras únicas que las personas que llaman al 911 pueden transmitir al personal de emergencias.

"Están colocados estratégicamente donde hemos visto a la mayoría de las personas que han llamado, ya sea en saltos y descensos muy difíciles. O algunos giros muy duros al final de las colinas", explica Trojacek.

Alan Lok, de Fort Worth, recorre los senderos en bicicleta casi todos los fines de semana. Al igual que otros visitantes, cree que los indicadores son una buena idea.

"Yo mismo tuve calambres, pero no en este sendero sino en otro. Pensaba: si tuviera calambres en medio del sendero… ¿cómo sabría la gente cómo llegar hasta mí? ¿O si tuviera un accidente grave?" dijo Lok. "Me he caído de la bici unas cuantas veces, sobre todo por senderos más difíciles. Pero nada grave, por suerte".

La ciudad de Fort Worth pagó las señales, y se está debatiendo la posibilidad de utilizar el mismo sistema en otros parques.