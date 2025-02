“Amor por papeles”; ¿solución o un problema para el estatus migratorio?

Muchas parejas llegan al altar por que desean compartir sus vidas juntos, pero no todos piensan así y más si se está indocumentado.

Es entonces que muchos entran en el negocio de "Amor por papeles", pero qué dice un abogado sobre esta práctica fraudulenta.

Nuestro reportero Carlos Zapata conversó con el abogado de inmigración Jaime Barrón y aquí varias preguntas y respuestas que debe saber.

Carlos Zapata (CZ) ¿Para recibir la residencia después de casarse con un ciudadano hay que cumplir la entrevista con inmigración?

Jaime Barrón (JB) Correcto. La gran mayoría de personas son entrevistadas y si es un matrimonio buena fe, se aprueba residencia y entre tres a cinco años después la posibilidad de ciudadanía.

(CZ) Para estas parejas que tienen una esperanza de encontrar sus papeles a través del amor ¿qué consejo tiene usted?

(JB) Pues que sea primero un matrimonio de buena fe por amor, que el propósito no sea casarse por papeles, porque eso es ilegal. Si es un caso pues hermoso de una relación de amor nada más tiene evidencias de que se han conocido en persona, tienen comunicación, tarjetitas, cartitas de amor, pagos de luz, agua, teléfono, y es un caso que se puede ganar, siempre y cuando no tengan cargos criminales, castigos o deportaciones.

(CZ) ¿Cuáles son los riesgos de un matrimonio por conveniencia por papeles?

(JB) Es un acto criminal donde el ciudadano y el inmigrante podrían acabar en la cárcel. La persona que es inmigrante si tienen su expediente que una vez se le acusó de fraude matrimonial la probabilidad que puedan arreglar es bajísima. Entonces les arruina la vida por tratar hacerlo ilegalmente. Estados Unidos tiene mano muy dura en las personas que encuentra con el fraude matrimonial.

(CZ) ¿Para el ciudadano qué consecuencias hay?

(JB) Podría cumplir cárcel, podría estar encarcelado por una actividad de fraude del gobierno federal.

(CZ) ¿Algo más sobre ese tema del amor por papeles?

(JB) Que no lo hagan, que busquen opciones, alternativas legales y éticas, porque lo que le digo yo siempre a los clientes haz tu proceso de una manera que nunca tengas que revisar atrás de tu hombro a ver si hay alguien que te está buscando.

(CZ) Hay dos diferencias amor por papeles o con papeles.

(JB) Bueno si una persona se enamora y se hace de buena fe el caso no hay nada que temer, pero si no es una relación real y solamente se le consigue alguien para arreglarlo esto es un absoluto acto criminal y el que los ayuda.

(CZ) Notamos que el año pasado hubo un incremento en la solicitudes y también como en la rapidez en la que se solucionan esos trámites.

(JB) Así es, en los últimos meses del presidente Biden hizo todo lo posible por acelerar las aprobaciones y aprobar todos los casos que legalmente se pudieran. Hay muchas personas como nuestros clientes que fueron afortunados que en cinco o seis meses pudieron obtener su residencia, pero no todos. Hay muchos que se tardan el proceso normal de 12 a 18 meses.

(CZ) ¿Bajo esta nueva administración esos tiempos de espera podrían prolongarse?

(JB) Hay una estrategia política antiinmigrante que es tal vez no puedo negarte el caso, pero te lo voy a retrasar y a propósito hacen todo más lento. El presupuesto, personas que renuncian que trabajen e inmigración ya no los recontratan. En vez de dos oficinas para procesar cierran una, entonces de cosas de logística para políticamente retrasar todo que fue lo que hizo él (Donald Trump) bajo su primer mandato, y desgraciadamente al presidente Biden no pudo repararlo a tiempo y los casos por ejemplo edl Consulado que tomaban dos o tres años ahora es de tres a cinco años y no sabemos que va a ser el presidente Trump.

(CZ) ¿También la estrategia sería cansar las personas que no tengan una solución inmediata y que termine allí el trámite?

(JB) Exacto. Por ejemplo vamos a decir que le dicen que se tarda cinco años para poder inmigrar a Estados Unidos y en Portugal tiene la visa de oro que una inversión mínima no puede vivir allá pues me voy a Portugal entonces. Desgraciadamente ese es una competencia de cerebros y de mano de obra que ahora tenemos con países en Europa.

