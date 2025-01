Investigan a profesor sustituto en Fort Worth por presuntos mensajes racistas

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth está investigando una publicación en las redes sociales supuestamente escritas por un profesor sustituto que alentó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a que vaya a su escuela North Side High School.

"Somos conscientes de una publicación reciente en las redes sociales que hace referencia a la escuela secundaria North Side y que supuestamente fue realizada por un maestro sustituto y ha causado preocupación entre nuestra comunidad de Fort Worth ISD", dijo el distrito en un comunicado. "Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para comprender las circunstancias y garantizar que se tomen las medidas adecuadas".

La supuesta publicación se realizó en X, anteriormente conocido como Twitter, bajo una publicación de ICE del 23 de enero sobre una actualización sobre sus operaciones de inmigración.

La supuesta publicación del profesor sustituto decía:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Todos deberían venir a Fort Worth, TX, a Northside High School. Tengo muchos estudiantes que ni siquiera hablan inglés y están en los grados 10º y 11º. Tienen que comunicarse conmigo a través del traductor de su iPhone. El @USEDGOV debería reformar totalmente nuestro sistema escolar en Texas".

El distrito dijo que muchas personas expresaron preocupación por la supuesta publicación, que se produjo inmediatamente después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que pondría fin a una política que restringía a los agentes de ICE arrestar a personas indocumentadas cerca de lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto.

"Estamos profundamente comprometidos a fomentar escuelas donde cada estudiante se sienta aceptado, valorado y apoyado, independientemente de sus antecedentes o estatus migratorio. Reconocemos que los recientes cambios nacionales en las políticas de inmigración pueden haber dejado a algunas familias de nuestra comunidad sintiéndose inseguras o preocupadas. Por favor Tengan la seguridad de que Fort Worth ISD se mantiene firme en su misión de brindar escuelas seguras, acogedoras y respetuosas para todos", dijo la Dra. Karen Molinar, superintendente interina de FWISD en un comunicado.

Molinar abordó las preguntas frecuentes en el comunicado diciendo que el distrito no solicita ni busca información sobre el estado migratorio de sus estudiantes o sus familias.

Dijo que para aquellos preocupados de que un padre o tutor pueda ser detenido mientras un niño está en la escuela, el distrito sugiere que las personas actualicen su información de contacto de emergencia.

"Esto me impactó mucho porque la Escuela Secundaria North Side está en el distrito dos del consejo", dijo Carlos Flores, concejal de la ciudad de Fort Worth para el Distrito 2. "Me sorprendió ver esto aquí y, desde el punto de vista, me decepcionó. porque si consideras que hay un nivel de confianza necesario entre un maestro y sus estudiantes”.

Flores dijo que recibió muchas consultas sobre el supuesto cargo del suplente.

"Los que quieren saber más información y están muy preocupados y algunos que están frustrados y enojados", refiere Flores.

El domingo, el concejal de la ciudad dijo que estaba en contacto con el superintendente interino, el presidente de la junta directiva de FWISD y otros para brindar respuestas a sus electores.

"Sé que mucha gente quiere saber cada detalle, así que lo que les pido a la gente, porque muchos de ellos me han pedido información adicional, es que esta es una investigación y por eso tenemos que respetar su integridad y también Les instamos a que sean pacientes mientras los funcionarios de Fort Worth ISD hacen lo que deben hacer", dijo Flores.

FWISD no ha identificado al profesor sustituto.

"Según el protocolo del distrito, el empleado no estará en el campus durante la investigación. Estamos comprometidos a mantener un ambiente positivo y de apoyo para todos los estudiantes. Apreciamos su paciencia y comprensión mientras abordamos este asunto", dijo el distrito en un comunicado.

Según los rumores, ICE estaría ofreciendo $750 por información que apoye sus operativos.