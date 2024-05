Investigan homicidio de una mujer en Duncanville

Los bomberos de Duncanville que apagaban un incendio en un condominio el lunes por la mañana, encontraron el cuerpo de una mujer que había recibido un disparo dentro de la residencia.

La policía de Duncanville dijo que los bomberos fueron llamados a un incendio en un condominio en la cuadra 600 de Oriole Boulevard, cerca de Camp Wisdom Road y la Interestatal 20, poco después de las 6 a.m.

La policía dijo en un comunicado el lunes que los bomberos de Duncanville ingresaron a la residencia y encontraron a una mujer adulta que no respondía. Los bomberos sacaron a la mujer del edificio y descubrieron que había recibido un disparo en la cabeza y fue declarada fallecida en el lugar.

Los familiares identificaron a la mujer como Regina Phillips, de 55 años. Su hermana dijo que a Phillips le encantaba la moda, las perlas y el color rosa. Trabajó en CPS durante casi 20 años, según sus familiares.

La policía de Duncanville inició una investigación sobre la muerte y dijo que hablaron con vecinos y testigos. La policía dijo que identificó a una "persona de interés" y que la persona fue detenida por cargos no relacionados. No se ha publicado más información sobre la persona detenida y no se ha identificado ni arrestado a ningún otro sospechoso.

Los familiares de Phillips aseguran que la persona arrestada es un hombre con quien Phillips estaba saliendo.

La policía dijo que no había otros ocupantes de la residencia y las primeras pruebas sugirieron que la muerte fue un incidente aislado.

El lunes no fue la primera vez que la policía dijo que acudieron a la casa. Fueron llamados el día anterior al condominio por un disturbio verbal. Se generó un informe, pero la policía dijo que se determinó que no se había producido ningún delito en ese momento.

La investigación sobre la muerte de Phillips y el incendio está en curso. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Duncanville al 972-223-6111 ext. 4.