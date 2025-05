Era atleta e iba a alistarse en la Fuerza Aérea: qué se sabe de la joven que murió en Grapevine

GRAPEVINE — Ava Renee Moore, de 18 años, era una estrella jugando al baloncesto con sus compañeras de equipo y estaba a punto de comenzar la formación básica para la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos antes de morir mientras practicaba kayak en el lago Grapevine durante el fin de semana festivo.

Compañeras de equipo y exentrenadoras de la atleta, que acababa de graduarse este mayo de la Escuela Preparatoria de la Academia de las Fuerzas Aéreas de EEUU, declararon que estaban desconsolados por la pérdida.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"Me rompió el corazón por nuestras jugadoras, me rompió el corazón por nuestros padres y su familia. Y también me rompió el corazón, porque como entrenador no te das cuenta de lo mucho que te afectan estas jugadoras", dijo Ke'Sha Blanton, que era entrenadora de Moore en la escuela preparatoria USAFA.

Moore había aceptado un puesto en la Academia de las Fuerzas Aéreas como miembro de la clase de 2029.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Este fin de semana hemos perdido a una compañera de equipo ejemplar: la cadete candidata Ava Moore, cuya pasión por el liderazgo y el servicio dejó huella en todas las personas que conoció. La alegría y actitud constantes de Ava ayudaron a su escuadrón a superar los retos de la Escuela de Preparación, y su afán de superación quedó patente cuando buscó puestos de liderazgo para mejorar ella misma y su equipo", dijo el teniente general Tony Bauernfeind, superintendente de la Academia de las Fuerzas Aéreas de EEUU.

La joven se encontraba el domingo en el lago Grapevine cuando, según la policía, una mujer que conducía una moto acuática chocó contra ella y abandonó el lugar tras ver que Moore estaba herida.

A pesar de los esfuerzos de los socorristas por salvarle la vida, Moore murió a causa de graves lesiones traumáticas.

La mujer, identificada como Daikerlyn Alejandra González González, fue detenida el martes y acusada de homicidio involuntario, conducción negligente a velocidad excesiva y abandono del lugar de un accidente mortal.

Testigos que se encontraban en el lago dijeron a la policía que González conducía de forma temeraria cuando chocó contra el kayak de la joven.

Un hombre, identificado como Maikel Coello Perozo de 21 años, que iba con González y chocó contra un vehículo mientras abandonaban la escena del accidente también fue arrestado.