Juegos artificiales en el Metroplex para celebrar el ”Día de la Independencia”

Aunque cuchas ciudades cancelaron sus fuegos artificiales del Día de la Independencia, muchas otras no lo hicieron, pero han pedido a sus residentes que vean el espectáculo desde la seguridad de sus hogares o dentro de sus vehículos.

Otros han trasladado sus celebraciones completamente en línea o pospusieron espectáculos hasta el Día de los Veteranos.

3 DE JULIO

Addison / Kaboom Town! a las 9:30 p.m.

Transmisión en vivo en el canal de la ciudad en YouTube

Allen / Spirit in the Sky Fireworks a las 9:30 p.m.

La mejor vista es en la esquina de la W. Exchange Parkway y N. Watters Road. Autoridades piden que se queden dentro de sus autos.

Arlington / Independence Day Fireworks a las 9:30 p.m.

En el estacionamiento del; Globe Life Field (Lotes B, C, F, M y N)

Autoridades piden que se queden dentro de sus autos y mantener la distancia social. Usar mascarillas y pueden llevar su propia comida.

Roanoke / 3rd of July Celebration a las 7:30 p.m.

Transmisión en vivo en las redes sociales de la ciudad.

Southlake / Fireworks on July 3 a las 9:30 p.m.

En el Bicentennial Park pero autoridades piden que los vean desde sus casas.

4 DE JULIO

Denton / 4th of July Virtual Parade in Denton a las 10 a.m.

Transmisión en vivo en Facebook

Fort Worth / Fort Worth's Fourth a las 9:20 p.m.

Autoridades piden que lo vea desde la comodidad de su hogar. No hay acceso al público en el Panther Island Pavilion.

Frisco / Frisco Freedom Fest a las 9:30 p.m.

El estacionamiento del FC Dallas estará abierto al publico y se les pide que permanezcan dentro de sus autos. Además el espectáculo será transmitido en el sitio FriscoTexas.gov

Granbury / Fireworks Extravaganza a las 9:45 p.m.

Los fuegos artificiales podrán ser vistos desde buena parte del condado.

Grapevine / 38th Annual July 4th Fireworks Extravaganza a las 9:30 p.m.

En el Lake Grapevine y las familias se pueden estacionar en Oak Grove Park, Rockledge Park y otras localidades. Se cobra el estacionamiento. Para quienes lleven embarcaciones, se permitirá la entrada desde la Dove Loop Ramp y los campos de softball. Mascarillas son requeridas. Transmisión en vivo en las redes sociales de la ciudad

Hudson Oaks / Boomin' 4th a partir de las 6 p.m.

El evento será transmitido en internet y el espectáculo se podrá ver desde cualquier parte de la ciudad.

Irving / Independence Day Celebration a las 8:30 p.m.

Transmisión en vivo en las redes sociales de la ciudad y en youtube

Keller / Fourth of July Virtual Bike Parade de 12 a 11:30 p.m.

Transmisión en vivo en las redes sociales de la ciudad

McKinney / Red, White, and BOOM! Desfile de 9 a 11 a.m. y los fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

La mejor vista es a 4 millas de distancia del McKinney Soccer Complex

No se permite estacionarse ni cruce de peatones en el Craig Ranch Soccer Complex

Plano / All-American 4th a las 9:30 p.m.

Transmisión en vivo en las redes sociales de la ciudad

Se les pide a los residente que vean el espectáculo desde sus casas y autos.

Rockwall / 4th of July Fireworks a las 8:00 p.m.

La mejor vista es en la zona de Harry Myers Park, Dobbs Elementary Tuttle Athletic Complex y el edificio del Rockwall ISD. El 4th of July Parade es a las 9:30 a.m. en el Wilkinson-Sanders stadium

The Colony / Liberty by the Lake Fireworks a las 9:30 p.m.

En The Colony Five Star Complex, 4100 Blair Oaks. Se les pide a los asistentes quedarse dentro de sus autos.

Trophy Club / Fourth of July Fireworks Show a las 9:30 p.m.

En el Independence Park. Mapa del sitio siga esta liga. Se les pide a los asistentes permanecer dentro de sus autos.

CANCELADOS