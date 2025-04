Jueza concede $6.6 millones a denunciantes del fiscal Ken Paxton en Texas

Una jueza de distrito otorgó el viernes más de $6 millones en total a cuatro denunciantes en su demanda contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quienes fueron despedidos poco después de que lo reportaran al FBI.

"Por una preponderancia de la evidencia", dice la jueza del condado de Travis, Catherine Mauzy, en su fallo, los demandantes probaron responsabilidad, daños y honorarios de abogados en su queja contra la oficina del fiscal general.

"Debido a que la fiscalía violó la Ley de Denunciantes de Texas al despedir y de otra manera tomar represalias contra el demandante por reportar de buena fe violaciones de la ley por parte de Ken Paxton y la OAG, el tribunal por la presente dicta sentencia a favor de los demandantes", afirma Mauzy.

El tribunal determinó que los cuatro asistentes de Paxton fueron despedidos en represalia por reportar acusaciones de que él estaba usando su oficina para aceptar sobornos de un desarrollador inmobiliario de Austin que empleaba a una mujer con la que tenía una aventura extramatrimonial. Paxton ha negado aceptar sobornos o usar indebidamente su oficina para ayudar a Nate Paul, el desarrollador inmobiliario.

El fallo también declaró que los empleados hicieron sus reportes a las fuerzas del orden "de buena fe" y que la oficina de Paxton no disputó ninguna reclamación o daño en la demanda.

"Debería sorprender a todos los tejanos que su principal oficial de cumplimiento de la ley, Ken Paxton, admitiera violar la ley, pero eso es exactamente lo que sucedió en este caso", dijeron Tom Nesbitt, abogado de Blake Brickman, y TJ Turner, abogado de David Maxwell, en una declaración conjunta el viernes por la noche.

En una declaración a los medios esa noche, Paxton calificó el fallo de "ridículo" y "no basado en los hechos o la ley". También dijo que su oficina tiene la intención de apelar el fallo.

Paxton estuvo en el centro de una investigación federal después de que ocho empleados reportaran su oficina al FBI en 2020 por acusaciones de soborno. Aceptó resolver la demanda por $3.3 millones que serían pagados por la Legislatura. Sin embargo, la Cámara rechazó su solicitud y llevó a cabo su propia investigación e impugnó a Paxton en 2023. Posteriormente fue absuelto en el Senado.

En noviembre, la Corte Suprema de Texas revocó un fallo de un tribunal inferior que ordenaba a Paxton testificar en la demanda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no continuar con su investigación sobre Paxton en las últimas semanas del gobierno de Biden, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.