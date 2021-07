Jugadores y vecinos se enfrentan por salas de póquer en el norte de Texas

Si bien los juegos de azar en casinos son ilegales en Texas, las salas de póquer han encontrado una forma de operar que, según dicen, es completamente legal: varias están abiertas en el norte de Texas y hay más en camino.

Texas Card House en el centro comercial Sam Moon en Harry Hines Boulevard en Dallas está abierto las 24 horas del día y allí profesionales atienden las mesas y los jugadores apuestan fichas respaldadas por dinero real.

El club privado abrió en noviembre y los miembros dicen que siempre está lleno. “El lugar está agotado todos los días con una lista de espera en la pantalla de televisión de personas esperando para jugar este juego. La demanda está ciertamente ahí ”, dijo Matthew Rosenfield, un miembro del club.

Él y otros dos estudiantes de último año de la Universidad Metodista del Sur que aman el juego comenzaron un negocio llamado Next Gen Poker, que vende camisetas y promueve el juego.

Jack Aiello, socio de Next Gen Poker, dijo que el grupo visitó Texas Card House en Dallas el primer día que abrió y asegura que las oportunidades comerciales y conocer gente nueva es uno de los atractivos de visitar la sala de póquer.

“Obtienes habilidades sociales simplemente sentándote a la mesa con otras personas y comunicándote”, dijo.

Texas Card House ofrece refrescos, refrigerios y seguridad con reglas estrictas que reducen el peligro que implican los juegos de póquer en los callejones, según los chicos de Next Gen Poker.

“Me siento muy cómodo. Trescientos dólares es mucho dinero para mí. Quiero asegurarme de que el dinero esté seguro. Y las salas de juego lo mantienen seguro”, dijo Aiello.

El director de operaciones de Texas Card House, Ryan Crow, dijo que tres características clave de sus clubes los hacen legales en Texas: son privados, todos tienen las mismas posibilidades de ganar y la casa no obtiene ningún beneficio económico del juego.

El club cobra a los miembros una tarifa de alquiler de asiento por hora de $13 y los miembros se quedan con todo el dinero que está sobre la mesa; hay "rastrillo" para la casa.

“Tenemos mucha seguridad. Hasta ahora no hemos tenido problemas importantes. Hemos estado en contacto con funcionarios del Departamento de Policía de Dallas. Ellos saben exactamente quiénes somos, qué estamos haciendo”, asegura Crow quien dijo que hay unas 100 salas de póquer que operan abiertamente en Texas.

Texas Card House comenzó en Austin y ahora también tiene ubicaciones en Houston y Edinburg.

"No hay duda de que estamos brindando un servicio que la gente desea", dijo Crow. “La mayor queja que recibimos sobre la ubicación de Dallas, y no estoy bromeando, es que tenemos que hacer la ubicación más grande. Necesitamos más espacio".

Otra sala de póquer propuesta en North Dallas Parkway ha atraído una fuerte oposición de los vecinos.

La ubicación es el antiguo restaurante Three Forks, que tiene casas unifamiliares inmediatamente detrás.

Una manifestación reciente contra ese club, que se llamará “Champions Social”, atrajo a más de una decena de vecinos con carteles.

"Va a ser una sala de póquer las 24 horas y sentimos que no pertenece al vecindario", dijo la residente Kimbery Shults.

Jeremy Camp es el presidente de la Asociación de Propietarios de Bent Tree North.

“La oposición ha sido generalizada. Tenemos más de mil firmas reunidas para una petición en solo un lapso de cuatro días ”, dijo.

Los vecinos estaban particularmente alarmados por los anuncios de un torneo de póquer de $2 millones en Champions Social en septiembre, pero el gerente general Brian Dragovich dijo que el torneo se pospuso indefinidamente.

Dragovich dijo que el póquer sería solo una opción de entretenimiento en el nuevo club, con un servicio de alimentos y bebidas de alta calidad como una atracción principal. Dijo que se estaba reconsiderando el plan para la operación de 24 horas.

El edificio vacío donde el club planea abrir era una amenaza para la seguridad del vecindario antes de que comenzaran las renovaciones, dijo, y se ofrece a participar en los arreglos de seguridad de la Asociación de Propietarios.

“La experiencia de la zona, la seguridad de esta zona se va a mejorar. Y la mayoría de las personas, una vez que vean lo que les vamos a ofrecer, en realidad serán patrocinadores ”, dijo Dragovich.

La ciudad de Dallas dijo que no se requiere un permiso de uso especial para jugar al póquer en un club privado en esta antigua ubicación de Three Forks.

Otro oponente del plan Champions Social es Matt Bach, líder de North Dallas Alliance, una organización que representa a 60 asociaciones de propietarios.

“Seguro que han encontrado una escapatoria y estaba funcionando. Y hay algunos operando. Y hay mucho dinero detrás de estos tipos que también quieren entrar. Esto es una especie de comienzo si no se controla ”, dijo Bach.

Otro club de póquer de Dallas llamado Shuffle 214 abrió hace unas semanas en un centro comercial en Northwest Highway en Jupiter Road.

Poker House Dallas planea abrir muy pronto en Regal Row en Dallas, al este de Stemmons Freeway en una antigua ubicación comercial para adultos.

Una segunda ubicación de Texas Poker House en Dallas en Montfort Drive cerca de la Interestatal 635 recibió la aprobación del Ayuntamiento de Dallas para un permiso de uso especial.

“Recibimos el consejo del abogado de la ciudad de que había un área gris. Y en este caso, debido a que se necesitaba un permiso de uso especial, se notificó a los vecinos. Nadie se opuso. Ninguna de las empresas se opuso ”, dijo Cara Mendelsohn, concejal de la ciudad de Dallas.

Ella representa el área alrededor de la antigua ubicación de Three Forks y dijo que se oponía al póquer allí. Evidentemente, no se requiere un permiso de uso especial para esa ubicación, pero Mendelsohn dijo que debería serlo.

La ciudad de Dallas está considerando un cambio en las reglas que podrían requerir permisos de uso especial para futuras salas de póquer, pero ese cambio no se implementaría rápidamente.

El director ejecutivo de Texas Card House, Ryan Crow, dijo que estaba al tanto de la ubicación de Three Forks y del plan Champions Social.

A diferencia de las otras ubicaciones de salas de póquer de Dallas que se encuentran en el condado de Dallas, la antigua ubicación de Three Forks se encuentra en una parte de Dallas que se encuentra en el condado de Collin. Eso podría marcar la diferencia.

El fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis, emitió la siguiente declaración.

“Si bien mi oficina no brinda opiniones legales consultivas, todavía no he visto un plan de negocios llamado 'Sala de póquer' que no contraviene la ley. Por supuesto, mi oficina evaluará individualmente cada caso que nos presenten nuestros socios policiales, pero la ley de Texas es muy clara en esta área ".

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también podría influir en el tema. Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.

